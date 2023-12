Zorge. Besondere Geburtstage stehen im Südharz bevor. Knapp setzt sich die 777-Jahrfeier durch. So ist das weitere Vorgehen zum Dorfjubläum.

Das Votum ist gefallen: Im Jahr 2026 wird in Zorge das 777-jährige Bestehen des Ortes gefeiert werden. Allerdings zeigt sich Ortsbürgermeister Martin Neulen etwas enttäuscht von der Resonanz der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Aktion, die man zum Jubiläum gestartet hatte. Etwa 450 Fragebögen hatten die Mitglieder des Ortsrates in den vergangenen Wochen verteilt, „es kamen leider nur 78 zurück. Traurig, dass das Interesse so gering ist“, findet er deutliche Worte.