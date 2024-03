Zorge. Ein Traum wird wahr: Schwimmbad im Südharz setzt auf neue Wasserquellen, um den Badespaß für die Zukunft zu sichern. Das ist der Plan.

Kein Spaß im Freibad ohne das nötige Wasser. Die Frage, ob, woher und wie viel Wasser für das Waldschwimmbad in Zorge künftig zur Verfügung stehen, hat den Verantwortlichen im Südharz in den vergangenen Jahren einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Doch das Jahr 2024 soll dies endlich ändern: 277.000 Euro will die Gemeinde Walkenried in den Bau einer neuen Brücke und vor allem eines Brunnens investieren. Aber auch der Förderverein des Bades hat seine Hausaufgaben erledigt, um die Wasserproblematik zu entschärfen. Was genau das bedeutet, wie die Saison 2023 lief und was man für die Zukunft, darüber wird im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins am 15. März gesprochen.

Sommer, Sonne, Spaß im Freibad: So verläuft die Saison 2023 im Südharz

Fest steht: „Die Saison 2023 war positiver Durchschnitt, die erste Hälfte sonnig und teils sehr warm, gefolgt von kühlem, überwiegend regnerischem Wetter“, bilanziert der Vorsitzende Hans-Joachim Bothe im Vorfeld des Termins. Ähnlich wie das Wetter reihen sich auch die Kasseneinnahmen des Vereins aus Zorge ein, die eben dafür sorgen, dass das Jahr 2023 im Mittelfeld der Vereinshistorie einreiht.

Froh ist der Vorsitzende vor allem darüber, dass es keine nennenswerten Ausfälle von Technik und Personal gegeben habe. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Göttingen sei problemlos gewesen, die Wasserproben allesamt unauffällig. Für Probleme hätte lediglich Wasser aus der Drainage des Grundstücks in Zorge gesorgt. Baumwurzeln waren in ein Abflussrohr eingewachsen und in Kombination mit Laub „entstand daraus ein gewisses Eigenleben. Durch den Einsatz von Einsatz eines Minibaggers und der Verlegung einiger Meter neuen Rohres konnte das Problem aber gelöst werden.“

Sie funktioniert, ist vom Gesundheitsamt überprüft und wird uns in den nächsten Jahren gute Dienste leisten und viel Geld sparen Hans-Joachim Bothe - Vorsitzender Schwimmbadförderverein

Hans-Joachim Bothe wagt aber auch bereits einen Blick in die Zukunft, auch wenn dieser mit der Vergangenheit zu tun hat. So wurde der Förderbetrag für das neue Absauggerät, sozusagen ein selbstständig arbeitender Unterwasserstaubsauger für das Schwimmbecken, wurde im Frühjahr 2023 seitens der Förderstelle überwiesen, „sodass kein weiterer Investitionsstau. Im vergangenen Jahr hatte man daher mit Kanalarbeiten begonnen, die allerdings aufgrund von Dauerregen im Herbst zum Stillstand gebracht wurden. Der Verein aus dem Südharz geht aber davon aus, dass die Restarbeiten noch im März erledigt werden können. „Der schwierigste Teil der Arbeiten, das Ausheben des Grabens für das Entwässerungsrohr quer über alle anderen Wasserrohr ist bereits erfolgreich erledigt und war ein echtes Abenteuer.“

Ein Teil des Freibades in Zorge. © HK | Thorsten Berthold

Ebenfalls noch in diesem Frühjahr soll dann die zweite neue Außenumkleidekabine aufgestellt werden, die beide von Melanie Saemann von der Öffentliche Versicherung Braunschweig gesponsort wurden.

Bleibt aber auch noch einmal der Blick auf das Wasser. Hier freut sich das Team vom Schwimmbadförderverein auf den neuen Brunnen, ist aber auch mit der Arbeit der neuen Vorchlorungsanlage, die im Jahr 2023 installiert wurde, sehr zufrieden. Diese sorgt dafür, dass der Verein Wasser aus dem Bach in Trinkwasser aufbereiten kann. „Sie funktioniert, ist vom Gesundheitsamt überprüft und wird uns in den nächsten Jahren gute Dienste leisten und viel Geld sparen“, ist sich der Vorsitzende sicher.

Die weiteren Themen der Jahreshauptversammlung in Zorge:

Beginn der Sitzung des Schwimmbadfördervereins Zorge ist am Freitag, 15. März, um 19 Uhr, im Landgasthof „Kleine Kommode“ in Zorge.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Wahlen, wie die des 1. Vorsitzenden, Schatzmeisters und von Beisitzern.

Es wird auch einen Ausblick auf die kommende Freibadsaison geben.

