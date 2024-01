Osterhagen. Ein Bauernhof bei Bad Lauterberg ist als Top-Hof zum Urlaub machen ausgezeichnet worden und startet ein neues Angebot im Frühjahr 2024.

Gerade erst hat das Urlaubsportal bauernhofurlaub.info den Ferienhof Ritter in Bad Lauterberg im Harz zu einem der besten Urlaubshöfe in Mitteleuropa erklärt - und schon plant der Familienbetrieb das nächste Angebot, das sich erstmals nicht nur an Übernachtungsgäste, sondern vielmehr an Kinder und Familien aus der näheren Umgebung richtet. Aber erstmal zurück zur Auszeichnung: Zur Auswahl standen 2500 Bauernhöfe mit Ferienunterkünften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien, von denen 30 Höfe ausgezeichnet wurden. Der Ferienhof im Bad Lauterberger Ortsteil Osterhagen landete auf Platz 27 und vertritt als einziger in der Liste Niedersachsen und den Harz.