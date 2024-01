Bad Lauterberg. Bei einem Danke-Frühstück für ehrenamtliche Einsatzkräfte in Bad Lauterberg erzählen die Feuerwehren und das THW von den Einsätzen an Weihnachten.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte beim Weihnachtshochwasser 2023 in Bad Lauterberg hat das Parkhotel Weber-Müller zu einem Dankeschön-Frühstück am Samstag eingeladen. Fast 60 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen sowie des Technischen Hilfswerks Bad Lauterberg (THW) nahmen das Angebot an, mit dem die Geschäftsführung des Hotels Anerkennung für den Dauereinsatz über die Feiertage ausdrückte.