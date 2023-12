Walkenried. Ob Jugendarbeit oder Pflege des Ortsbildes: Als Dank für die Arbeit in Walkenried erhalten Vereine eine Finanzspritze.

Regen und Sturm - nicht unbedingt die besten Bedigungen für einen Weihnachtsmarkt. Dennoch strömten die Menschen am Wochenende viele Einheimische und Gäste hin zum kleinen Budendorf auf dem Klostervorplatz in Walkenried. Dort gab es während der beiden Tagen nicht nur viel zu schauen, kaufen, erleben oder genießen - sondern auch ein besonderes, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.

Vereine in Walkenried: Arbeit unterstützten als Schutz vor radikalen Ansichten

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes im Südharz nahm der Ortsrat Walkenried zum Anlass, den Walkenrieder Vereinen, die sich um das Ortsbild einerseits und um die Jugendarbeit andererseits bemühen, symbolische Spendenschecks in einer Größenordnung von knapp 3.000 Euro zu überreichen. Bei der kleinen Übergabefeier war auch Frank Uhlenhaut vom Kommunalmanagement der Harz Energie anwesend, galt es doch, zugleich die von diesem Unternehmen für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellten 2.000 Euro ebenso zu würdigen.

Auf dem Klostervorplatz wurde für den Weihnachtsmarkt in Walkenried wieder ein kleines Budendorf errichtet. © FMN | Thorsten Berthold

Schon im Jahr 2022 konnte der Ortsrat neben den Mitteln der Harz Energie eigene Mittel für die Vereinsarbeit in ähnlicher Höhe bereitstellen. „Wir würdigen damit die Arbeit der Walkenrieder Vereine und wollen in Zeiten schwieriger Haushaltslagen und steigender Kosten für die Vereinsarbeit ein klares Zeichen setzen. Was wäre Walkenried ohne das Engagement seiner Vereine?“, führte Ortsbürgermeister Michael Reinboth aus und betonte zugleich: „Vereinsarbeit, gerade Jugendarbeit, ist der beste Schutz vor den immer mehr um sich greifenden radikalen Ansichten und Handlungen“.

Harz Energie kündigt weitere Unterstützung im Jahr 2024 an

Frank Uhlenhaut kündigte an, dass sich die Harz Energie auch im Jahr 2024 weiterhin für die ehrenamtliche Arbeit im Harz einsetzen wird. Beim anschließenden kleinen Glühwein-Umtrunk bestand noch Gelegenheit, sich über Probleme und Lösungen bei der gegenwärtigen Vereinsarbeit auszutauschen.

