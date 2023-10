Gieboldehausen Feuerschein bis zur B27 zu sehen: Erst kürzlich erbaute Schutzhütte für die Jugend in Gieboldehausen durch Feuer komplett zerstört. Polizei ermittelt.

Blaulicht Göttingen Schutzhütte für Jugendliche in Gieboldehausen brennt ab

Im Gieboldehäuser Schlosspark ist eine neue Schutzhütte für Jugendliche durch einen Brand komplett zerstört worden. Die Polizei Göttingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizeibericht meldeten Zeugen am Freitagabend, 20. Oktober, per Notruf einen Feuerschein im Schlosspark in Gieboldehausen. Dieser konnte bereits von der B27 aus wahrgenommen werden.

Flammen greifen auf Bäume und Sträucher über

Dazu schreibt die Freiwillige Feuerwehr Gieboldehausen auf Facebook: „Am Freitagabend wurden wir um 21.30 Uhr mit dem Stichwort ,Gartenlaubenbrand‘ in den Gieboldehäuser Schlosspark alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Die erst vor kurzem errichtete Schutzhütte für die Jugend stand in Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf angrenzende Bäume und Büsche sowie eine in der Nähe stehende Mülltonne übergegriffen. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr vor und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurde der Brandschutt auseinandergezogen und mit der Wärmebildkamera letzte Glutnester aufgespürt, um diese gezielt abzulöschen.“

Der Polizei zufolge war die Schutzhütte erst sechs bis acht Wochen alt. Gegen 22.25 Uhr konnten die Löscharbeiten beendet werden. Der entstandene Gesamtschaden betrage schätzungsweise 2.500 Euro. Hinweise zur Brandursache lägen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dazu dauern an.

pol/fw/kic

