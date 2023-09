„Sterben für Anfänger“: TV-Macher kommen nach Bad Lauterberg

Die in Bad Lauterberg geborene TV-Produzentin Anne-Katrin Hallaschka und ihr Mann, Stern-TV-Moderator Steffen Hallaschka, stellen in der Jugendkirche Paulus die Dokumentation „Sterben für Anfänger“ vor.

Stern-TV-Moderator Steffen Hallaschka und seine Frau, TV-Produzentin Anne-Katrin Hallaschka, sind im November zu Gast in der Jugendkirche Paulus in Bad Lauterberg im Harz. Am Samstag, 18. November, berichten sie ab 17 Uhr über ihre RTL-Serie „Sterben für Anfänger“, die in der Kategorie „Bestes Infotainment“ für den Deutschen Fernsehpreis 2023 nominiert ist. Außerdem zeigen sie Ausschnitte aus der sechsteiligen Dokumentation.

Warum sich die Juki Paulus mit dem Thema beschäftigt? „Es geht um Tod und Abschied. Das ist ein wichtiges Thema, das zum Leben dazu gehört. Jeder sollte sich darauf vorbereiten“, erklärt Maximilian Winkler vom Juki-Vorstand.

Produzentin von „Sterben für Anfänger“ kommt aus Bad Lauterberg

Der Kontakt zu dem in Hamburg lebendem Ehepaar Hallaschka entstand über Bad Lauterbergs Jugendpastor Simon Burger. Ein Post über eine ähnliche Veranstaltung in einer Hamburger Gemeinde auf Anne-Katrin Hallaschkas Instagram-Profil hat Burgers Interesse geweckt. Daraufhin hat er bei der gebürtigen Bad Lauterbergerin angefragt, ob sie und ihr Mann etwas Ähnliches im Südharz durchführen könnten - und eine Zusage erhalten.

Anne-Katrin Hallschka ist Produzentin der Serie. „Noch nie hab ich so viel Zeit, so viel Leidenschaft, so viel Schweiß und so viele Tränen in ein einziges Projekt gesteckt“, schreibt sie auf Instagram und gibt zu: „Ich finde den Tod immer noch scheiße. Aber ich möchte keine Angst mehr vor ihm haben. Dank meiner Arbeit an dieser Serie gelingt mir das hoffentlich ein Stück weit.“

Worum geht es in „Sterben für Anfänger“?

In der RTL-Dokumentation „Sterben für Anfänger“ zieht Steffen Hallaschka gemeinsam mit Dragqueen Olivia Jones aus Hamburg los, um das Sterben zu lernen. Die beiden sprechen mit Menschen, die den Tod vor Augen haben, helfen einem Bestatter bei der Versorgung eines verstorbenen älteren Herren und bauen ihren eigenen Sarg. Damit brechen sie ein Tabu, findet das Fernsehpreis-Komitee und hat deswegen die beiden Hallaschkas sowie Olivia Jones und für die Redaktion Thorsten Gieselmann nominiert.

Übrigens trägt die britische Filmkomödie „Death at a Funeral“ aus dem Jahr 2007 auf Deutsch ebenfalls den Titel „Sterben für Anfänger“.

Der Deutsche Fernsehpreis 2023 wird am 27. und 28. September in Köln verliehen. Wenn die beiden Hallaschkas im November in der Juki Paulus zu Gast sind, wissen sie also bereits, ob sie zu den Gewinnern gehören. Der Eintritt zu der Veranstaltung am 18. November in Bad Lauterberg ist frei. Am Ausgang wollen die Mitglieder der Jugendkirche Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen sammeln.

Was ist die Juki Paulus? Die Juki Paulus ist die Jugendkirche des Kirchenkreises Harzer Land. Sie hat einen eigenen Vorstand, der aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht. Sie wird betreut von Jugenpastor Simon Burger. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig im Keller des Gemeindehauses neben der Pauluskirche in Bad Lauterberg im Harz. Die Räumlichkeiten haben sie selbst renoviert.

