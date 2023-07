Sommerferientipps 2023 für Lauterberg, Sachsa und Walkenried

Blick auf den Südharz - von weit weg betrachtet, glaubt man kaum, was man in Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Walkenried alles unternehmen kann.

Halbzeit bei den Sommerferien. Aber nicht nur Kinder und Jugendliche haben frei, auch für Erwachsene ist gerade Haupturlaubszeit, auf die sich jeder freut. Viele Singles, Paare und Familien nutzen die Auszeit, um einen Tapetenwechsel von den eigenen vier Wänden zu bekommen. Mancher kann sich aktuell keinen Urlaub leisten, andere haben diesen vielleicht schon hinter sich. Doch egal aus welchen Gründen es in den Ferien vielleicht nicht in die Ferne geht, unsere Redaktion hat ein paar Tipps zusammengestellt, wie - unabhängig von Gästen - auch Einheimische die freien Tage vor Ort in den Städten Bad Lauterberg und Bad Sachsa sowie der Gemeinde Walkenried nutzen können. Das Beste dabei: Viele der Möglichkeiten im Südharz können kostenlos genutzt werden. Auch wenn die Orte bekannt sein dürften, gerade Einheimischen...

Tipps in Bad Lauterberg:

Insbesondere die Orte direkt vor der Haustür sind manchmal aber auch die, die man am seltensten besucht. Wann sind Sie zum Beispiel das letzte Mal ganz bewusst durch den Kurpark gegangen? Der bietet eine Reise für die Sinne: Dienstags bis sonntags gibt es von 15.30 bis 16.30 die Musik der Contrast Band an der Konzertmuschel zu hören. Im Kräutergarten des Kneipp-Vereins am Haus des Gastes riecht man so viele Pflanzen, dass es ein Feuerwerk für die Nase ist. Wer mag, zieht sich hier die Schuhe aus und fühlt die unterschiedlichen Untergründe des Barfußpfades. Fehlen noch schmecken und sehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Eis beim Oder-Minigolf-Kiosk oder einem Stück Kuchen im Kurhaus? Dabei einfach die Kulisse, das Kommen und Gehen der Menschen und Tiere auf sich wirken lassen.

Bad Lauterberg ist staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad und Schroth-Kurstadt. Davon können auch die Einheimischen profitieren, zum Beispiel, wenn sie die Wassertretstellen nutzen. Die im Kurpark befindet sich direkt an der Oder. Während man seine Runden dreht, spült einem also frisches Flusswasser um Beine und Füße. Das regt die Durchblutung an. Wer sich auf dem Wasser wohler fühlt als darin, kann sich beim Campingplatz Glockental einen Kanadier ausleihen und damit über den Oderstausee fahren.

Mit Kindern unterwegs? Dann lohnt sich die Stadt- und Wanderchallenge in Bad Lauterberg. Dabei geht es gemeinsam mit der Brockenbande auf Entdeckungstour. Die Brockenbande ist in Bad Lauterberg übrigens gleich zwei Mal im Einsatz: Auch an der Königshütte können Kinder dem Reporterteam dabei helfen, ein Rätsel zu lösen, nämlich das um den verlorenen Zauberring. Den jeweiligen Fragebogen gibt es an der Tourist-Information im Haus des Gastes oder zu Führungszeiten direkt an der Königshütte. Erwachsene können die Königshütte jederzeit mit dem multimedialen Hütten-Guide erkunden.

Wer hoch hinaus möchte, dem bieten sich der Hausberg und der Bismarckturm als nahe gelegene Ziele an. Auf dem Hausberg gibt es für Stempelsammler zwar nur einen Sonderstempel für die Harzer Wandernadel. Der Stempelkasten am Bismarckturm hat aber eine Nummer. Und nicht nur das: Wer für den Turmaufstieg einen Euro spendet, der darf sogar ein Fernglas mit hinauf nehmen. Vorsicht, Fahrradfahrer: Der am Naturfreundehaus beginnende Wanderpfad eignet sich wenn überhaupt nur für richtig geübte Mountainbiker. Wer auf Rädern unterwegs ist, sollte sich besser auf den breiten Wegen fortbewegen.

Tipps in Bad Sachsa:

Ob für Wanderfreunde, Mountainbiker, Fotoenthusiaten oder Geschichtsinteressierte - der Ravensberg in Bad Sachsa bietet für jeden etwas. Allen voran: Wer den 660 Meter hohen Hausberg der Uffestadt, der früher ein Vulkan war, gemütlich erkunden will, hat hierzu beste Chancen, denn der Ravensberg ist der einzig bis zur Spitze komplett befahrbare Berg im Harz. Weit mehr Spaß macht es aber, die Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Insbesondere der Weg durch das Kuckanstal ist zu empfehlen. Das Beste daran: Man kommt am Reinhardtsbrunnen vorbei. Das Wasser dort ist so begehrt, dass manch Bad Sachsaer nur dieses trinkt und regelmäßig ganze Scharen an Menschen vorbeikommen, um das Wasser in Flaschen oder Kanister abzufüllen. Angekommen auf dem Berg hat man eine perfekte Sicht zum Brocken oder zum Kyffhäuser. Zudem kann man auch ein Relikt des Kalten Krieges, einen Abhörturm, sehen. Und wer dort abends verweilt, kann ganz besondere Bilder beim Sonnenuntergang erstellen.

Perfekt für Selfies: Der übergroße Fotorahmen am Fuß des Sachsensteins bei Neuhof. Foto: Thorsten Berthold / FMN

Ein Besuch in Bad Sachsas Stadtteil Neuhof lohnt sich auch immer - allen voran da im Ort verteilt zahlreiche Außen-Denkmäler verteilt sind, die man betrachten kann. Sei es für die Loreseilbahn oder einen Mühlstein. Herzstück des Ortes ist aber der Bereich rund um das Dorfgemeinschaftshaus, in dessen Nähe sich die Köhlerhütte und das Backhaus befinden. Besonders aber lohnt es sich auch für Wanderer nach Neuhof zu kommen. Der Gang zur sogenannten Sonnenalm ist etwas besonderes, der Blick dort oben von der 46 Meter hohen, weißen Sachsensteinwand ist etwas besonderes. Auch hier kommen Fotofreunde voll auf ihre Kosten. Als neueste Attraktion ist am Fuß der Wand ein übergroßer Selfie/Fotorahmen mit bester Sicht auf das Naturdenkmal aufgestellt worden.

Tipps in Walkenried:

Wenn von der Gemeinde Walkenried die Rede ist, ist eine Attraktion unumgänglich: das Zisterzienserkloster. Der Besuch des im Gebäude untergebrachten Museums ist für Einheimische wie Gäste gleichermaßen spannend, können sie doch nachvollziehen wie es die Mönche waren, die den Südharz überhaupt erst entwickelten. Die gotische Klosteranlage Walkenried blickt auf eine fast 900-jährige wechselvolle Geschichte zurück. Zur Hoch- und Blütezeit leben, beten und arbeiten im Kloster rund hundert Gottesmänner. Eigens hierzu ist der sogenannten Klostererlebnisweg erstellt worden, auf dem man in die Geschichte eintauchen kann. Aber auch Fotografen kommen auf ihre Kosten, bieten die majestätischen Ruinen doch eine perfekte Kulisse für das Selfie aus dem Urlaub.

Gerade im Sommer bietet Walkenried auch die perfekte Abkühlung, denn mit dem Priorteich hat es ein Naturschwimmbad vor Ort. Auch einen Kiosk gibt es dort. Mit dem Waldschwimmbadin Zorge hat die Gemeinde sogar noch ein richtiges Freibad im Gemeindegebiet, dass weit über die Region hinaus bekannt ist.

Für Naturfreunde bietet ferner noch der Bienenpfad in Wieda einiges zum Erleben und auch Lernen gleichermaßen.

