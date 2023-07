Rot-Weiß Hörden empfängt FC Eisdorf zum Testkick

Hörden In Hörden kommt es zu einem interessanten Duell: Der Meister der 1. Kreisklasse Nord empfängt den Bezirksliga-Absteiger.

Am Mittwoch steht im Altkreis ein weiteren Fußballtestspiel auf dem Programm. In einem reizvollen Duell trifft der SV Rot-Weiß Hörden auf den FC Eisdorf. Spielbeginn auf dem Sportplatz an der Sieber ist um 19 Uhr.

Die Gastgeber, die als Meister der 1. Kreisklasse Nord auf den Aufstieg in die Kreisliga verzichteten, starteten mit einem lockeren 6:0-Erfolg gegen Vatan Herzberg in die Vorbereitung. Mit dem Bezirksliga-Absteiger aus Eisdorf wartet nun aber ein deutlich stärkeres Kaliber auf die Rot-Weißen.

Eisdorf zeigt sich in guter Verfassung

Der FCE hat nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga bereits drei Testspiele absolviert. Einem 4:0-Sieg in Förste folgte eine 1:3-Niederlage gegen Moringen. Am vergangenen Wochenende zeigte sich die Elf von Ruven Schröter dann beim 3:0-Sieg gegen die SVG Oberharz schon in guter Verfassung.

Auch in der vergangenen Saison standen sich die Teams in der Vorbereitungsphase gegenüber. Vor Jahresfrist setzten sich die Eisdorfer klar mit 5:1 bei den Gastgebern aus Hörden durch.

Teamfotos und aktuelle Kader einsenden

Auch in diesem Jahr sollen die Fußballmannschaften des Altkreises Osterode vor dem Saisonstart wieder in unserer Zeitung vorgestellt werden - sowohl mit einem aktuellen Foto als auch mit den Veränderungen im Kader. Geplant ist die Veröffentlichung jeweils in der Woche vor dem Ligastart.

Dabei ist die Sportredaktion auf die Unterstützung der Vereine angewiesen. Der Harzkurier bittet alle Erwachsenen-Teams, ihr Mannschaftsfoto sowie ihre Kadermeldung bis zum 31. Juli per E-Mail an sport-harzkurier@funkemedien.de zu senden. Die Teams der 2. und 3. Kreisklasse, die erst am zweiten Augustwochenende in die Saison starten, haben entsprechend eine Woche länger Zeit. Gleiches gilt für die Frauenmannschaften.

Die Sportredaktion bedankt sich schon jetzt für die Unterstützung!

