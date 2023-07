Schalmeienzug Osterhagen beim Schützenfest in Hannover

Nach dem Highlight der Saison 2023 beim Schützenfest in Hannover geht es für den Schalmeienzug Osterhagen in die Sommerpause. Der vorerst letzte Übungsabend war am vergangenen Freitag. Zuvor stand am Sonntag der Schützenausmarsch in Hannover auf dem Programm: Die Musikerinnen und Musiker nahmen zum wiederholten Mal am größten Schützenausmarsch der Welt in der niedersächsischen Landeshauptstadt teil.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren spielte der Schalmeienzug für die uniformierte Schützengesellschaft Ahlem von 1895. Um 8 Uhr begann der Tag für 37 Spielleute aus dem Südharz mit der Busfahrt nach Hannover. Mit dem Startplatz 70 marschierten die Osterhagener im dritten Zug unter dem Beifall tausender Zuschauerinnen und Zuschauer durch die hannoversche Innenstadt. Daheimgebliebene konnten einen Blick auf den Schalmeienzug bei der Live-Übertragung im NDR-Fernsehen erhaschen.

Neue Mitglieder willkommen

Nach dem Umzug lud der Schützenverein Ahlem die Osterhagener in den Gilde Pavillon auf dem Festplatz herzlich ein. Nach einer kurzen Verschnaufpause und ein paar Erfrischungsgetränken wurde noch ein Ständchen für den gastgebenden Verein gespielt. Danach hatten alle Teilnehmer noch Zeit, das größte Schützenfest der Welt zu genießen, bevor es um 16 Uhr mit dem Reisebus wieder in Richtung Heimat ging.

Der Schalmeienzug befindet sich nun seitens der Übungsabende in der Sommerpause. Nächster Übungsabend ist Freitag, 1. September. Wer Interesse an der Schalmeienmusik hat, ist eingeladen, bei einem Übungsabend vorbeizuschauen. Geübt wird immer freitags ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Osterhagen.

Grund zum Feiern

Übrigens: Im kommenden Jahr feiert der Schalmeienzug Ostergaben sein 60-jähriges Bestehen, und zwar von Freitag, 13. September 2024, bis Sonntag, 15. September 2024, in einem großen Festzelt.

