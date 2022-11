Gegen Bewegungsarmut: Awo kooperiert mit MTV Vorsfelde

Wolfsburg. Der MTV Vorsfelde stellt der Awo in der Kreuzheide und in Detmerode Trainer zur Verfügung. Der Hintergrund der Kooperation ist ernst.

Das Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) der Awo in der Kreuzheide und die Awo-Kita Detmerode sind eine Kooperation mit dem MTV Vorsfelde eingegangen, um der zunehmenden Bewegungsarmut von Kindern entgegenzuwirken. Das berichtet die Awo in einer Mitteilung.

„Seit letztem Jahr beobachten wir eine rapide Abnahme von körperlichen Fertigkeiten wie beispielsweise Balancieren“, sagt Detlev Peters vom Awo-Familienzentrum. „Mit dem MTV Vorsfelde konnten wir einen kompetenten Partner gewinnen, der uns immer mittwochs mit zwei Trainern unterstützt. So können die Kinder aus unseren Einrichtungen unter Anleitung mit Spaß trainieren.“

Lutz Hilsberg, Vorsitzender des MTV Vorsfelde, ergänzt: „Lange Kitaschließungen, wenig Kontakte zu Freunden, kaum Möglichkeiten für Sport oder andere Hobbys: Kinder und Jugendliche haben in besonderem Maße in der Zeit der Pandemie gelitten.“ Die guten Vorsätze, sich mehr zu bewegen, führten oft nicht zum erhofften Ziel. Häufig nehme man sich zu viel auf einmal vor und lande am Ende doch wieder auf dem gemütlichen Sofa vor dem Tablet oder dem Fernseher.

Bewegung soll in den Alltag integriert werden

„Damit soll jetzt Schluss sein! Die Trainer bieten jede Menge Anregungen an, die es allen leicht machen, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren“, so Hilsberg.

Einen besonderen Dank sprechen die Initiatoren Jörg Möbius, Konrektor der benachbarten Leonardo-da-Vinci-Schule, aus, der für den Winter die Turnhalle der Schule zur Verfügung gestellt hat. Im Sommer soll das Angebot im Freien stattfinden.

