Auto fährt Fußgängerin auf VW-Parkplatz in Wolfsburg an

Mit schweren Verletzungen musste eine junge Frau aus Gifhorn nach einem Unfall am VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall bereits am Freitagmittag gegen 12.35 Uhr.

Die 22-jährige Frau war zu Fuß auf dem Parkplatz von Tor 6 unterwegs, als ein 56-jähriger Autofahrer zwischen den Parkreihen 15 und 16 entlangfuhr und die Frau erfasste. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 56-Jährige alarmierte umgehend Polizei und Rettungsdienst. Ein Notarzt kümmerte sich um die Schwerverletzte, die anschließend mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht wurde.

Der 56-Jährige erlitt bei dem Unfall einen Schock. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und hofft darauf, dass es Personen gibt, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

