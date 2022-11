Wolfsburg. Seit Donnerstag ist es in der Innenstadt zu insgesamt sechs Einbrüchen in Geschäfte gekommen. Der Schaden ist enorm.

Auch das Miyabi-Restaurant in Wolfsburg ist Opfer von Einbrechern geworden (Archivbild).

Polizei Wolfsburg Beunruhigende Einbruchsserie in Wolfsburg

Eine ungewöhnliche Einbruchsserie hat sich zwischen Donnerstag und Sonntag in der Wolfsburger Innenstadt ereignet. Die Polizei verzeichnet insgesamt sechs Taten und vermutet einen direkten Tatzusammenhang.

Was die Täter dabei alles erbeuteten und wie hoch genau der angerichtete Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden jedoch im vier- bis fünfstelligen Bereich bewegen.

Begonnen hatte alles mit einem Einbruch am Donnerstag in ein asiatisches Restaurant in der Rothenfelder Straße (

). Über ein Fenster an der Gebäude-Rückseite gelangten die Täter zwischen Donnerstagabend 22.10 Uhr und Freitagmorgen 10 Uhr hinein, stahlen Tablet-PCs und flüchteten unerkannt.

Fahrschule, Grill-Imbiss, Bäckerei und Spielhalle werden in Wolfsburg von Einbrechern heimgesucht

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 19 Uhr Samstagabend und 9.30 Uhr am Sonntagmorgen in der Wielandstraße. Unbekannte zerstörten hier den Glaseinsatz des Fensters der Fahrschule Kinzel und stiegen anschließend ins Innere der Räumlichkeiten ein. Sämtliche Zimmer und die darin befindlichen Schränke wurden von den Tätern nach Beute durchsucht. Eine verschlossene Tür wurde mit brachialer Gewalt geöffnet. Mit ihrer Beute flüchteten sie dann in unbekannte Richtung.

Im Stadtteil Reislingen zerstörten Einbrecher die Täter ebenfalls das Fenster eines dortigen Imbisses in der Straße Greta-Overbeck-Ring (Grillhaus). Gestohlen wurde hier eine geringe Menge an Wechselgeld aus der Ladenkasse. Die Tatzeit liegt hier zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.55 Uhr.

Das nächste Zielobjekt war ein Café in der Straße Amselweg im Ortsteil Hellwinkel (Amsel Kaffee). Die Täter gelangten über ein Fenster an der Gebäude-Rückseite hinein und erbeuteten neben Wechselgeld zwei Mobiltelefone.

In der Reislinger Straße fiel die Bäckerei Wohlgemuth den Einbrechern zum Opfer. Zwischen 23.30 Uhr am Samstagabend und 5.20 am Sonntagmorgen worden dort sämtliche Schränke und die Kasse nach Bargeld durchsucht.

Der letzte bekannt gewordene Einbruch geschah am frühen Sonntagmorgen in der Borsigstraße. Zwischen 1.20 Uhr und 1.30 Uhr zerstören die Einbrecher die Glastür der dortigen Spielhalle, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten, Autofahrer oder auch Hundebesitzer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Zeugen melden sich bitte beim 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg in der Heßlinger Straße, Rufnummer 805361) 46460.

red

