Ein dreijähriger Storch aus Warmenau hat sich für ein ungewöhnliches Winterquartier entschieden. Statt nach Afrika, Spanien oder Frankreich zu ziehen, bildet er nur 107 Kilometer südwestlich seines Geburtsortes, bei Seeburg im Untereichsfeld, gemeinsam mit fünf Artgenossen eine „Winter-WG“.

Diese hält sich derzeit vorwiegend am Seeanger auf, einer von Flachwasserzonen und Feuchtgrünland geprägte Senke, die unter Naturschutz steht. Ein „Paradies aus zweiter Hand“, denn nach jahrzehntelanger Trockenlegung und Kultivierung leitete der Landkreis Göttingen 1988 die Renaturierung und 2003 die Wiedervernässung ein. Nach und nach kehrte auch der in den 1960er-Jahren als Brutvogel verschwundene Weißstorch zurück und nistet mittlerweile in vier umliegenden Orten. Einer der Zuzügler stammt aus Warmenau, wo ich ihn im Juni 2017, dank der Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde, mit dem Vogelwartenring 7T152 kennzeichnete.

Der Brutpartner des Warmenauer Storchs ist in den Süden gezogen

Ein Wiedersehen gab es im Mai 2020, als ich das Tier in Seeburg brütend aufspürte und anhand der Ringnummer identifizierte. Sein ebenfalls beringter Partner erblickte 2016 im nordhessischen Wabern das Licht der Welt.

Während die drei Nachkommen dieses Paares – wie auch die übrigen Jungstörche der Region – im August erwartungsgemäß den Herbstzug antraten, entschlossen sich sechs Altvögel, am Seeanger zu überwintern. In dieser Größenordnung ein Novum, da dort in den vergangenen Wintern nur ein bis zwei Weißstörche sporadisch gesichtet wurden. Bei den Individuen, die nun zu viert oder zu sechst die Feuchtwiesen und Äcker nach Fressbarem absuchen, handelt es sich um die beiden Brutpaare aus einem Pappelwäldchen am Seeanger und aus dem Nachbardorf Bernshausen.

Ob sich ein Partnerwechsel anbahnt, wird das nächste Frühjahr zeigen

Der Warmenauer hingegen, dessen Brutpartner gezogen ist, zeigte sich während meiner November-Beobachtung in Begleitung eines unberingten „Neuen“, wobei beide Vögel vertraut wirkten. Ob sich damit ein Partnerwechsel anbahnt, wird das nächste Frühjahr zeigen. Im schleswig-holsteinischen Storchendorf Bergenhusen beobachtete ich einmal, wie sich zwei auf verschiedenen Nestern allein zurückgebliebene Störche unterschiedlichen Geschlechts zusammentaten, um im Horst der Störchin gemeinsam – durchaus auch kuschelnd – die raue Jahreszeit zu überstehen. Es war eine platonische „Winter-WG“, die im folgenden März mit der Rückkehr der jeweiligen Brutpartner endete.

Weißstorchbetreuer Georg Fiedler schreibt exklusiv für unsere Zeitung regelmäßig über die Entwicklung der Störche in Wolfsburg und Umgebung.