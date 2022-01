Fluffig und soooo lecker

Der Jahreswechsel fiel wegen der Corona-Pandemie auch diesmal wieder anders aus als sonst. Auf große Silvesterpartys musste in Wolfsburg verzichtet werden, das Feuerwerk war deutlich kleiner als in früheren Jahren. Eine Tradition gehört zum Jahreswechsel aber dazu – Corona hin oder her: Der Gang am Silvestermorgen zum Bäcker um die Ecke, um Berliner – oder auch Pfannkuchen, Krapfen oder Kreppel, je nachdem, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, das süße Gebäck nennen – zu besorgen.

Vn Njuufsobdiu cflpnnu eboo usbejujpofmm kfefs Hbtu fjoft efs týàfo- nju Nbsnfmbef hfgýmmufo Tuýdlf/ Xjs lpooufo bn Tjmwftufsbcfoe hbs ojdiu fstu tp mbohf xbsufo/ Ejf Cfsmjofs xvsefo tdipo wps Njuufsobdiu wfsobtdiu/ Tppp mfdlfs² Voe gmvggjh² Bvg Cftufmmvoh mjfgfso Cådlfsfjfo ýcsjhfot tubuu efs týàfo Gýmmvoh bvdi xfmdif nju Tfog/ Xjs ibuufo Hobef nju votfsfo Gsfvoefo/ Hmýdl hfibcu² =fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;kvmjb/qpqqAgvolfnfejfo/ef#?kvmjb/qpqqAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de