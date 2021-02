Winter, ade!

Passend zum frühsommerlichen Wetter begrüßte mich beim Blick aus meinem Homeoffice-Fenster ein zarter Krokus zum Beginn der neuen Arbeitswoche. Welch schöne Abwechslung – denn an vielen Stellen liegen noch immer die Reste von schmutzigem Schnee, durchzogen von Sand, Split und anderem Zeugs aus der Schlacht gegen die bis vorige Woche allgegenwärtige Rutschgefahr. Und – gehören Sie auch zu denen, die vom in der Nachbarschaft beauftragten Mini-Schneepflug einen XXL-Schneeberg zugeschoben bekommen haben? Oder zu denen, deren Nachbarn teils dickfellig überhaupt nicht ihrer Räum- und Streupflicht nachgekommen sind? Ich sage nur: Wolfsburgs Winterdienst-Irrtümer! Aber auch die Stadt sollte beim nächsten Mal vor der eigenen Haustür kehren, wenn die ersten heftigen Schneeberge geschafft sind: Am Wochenende waren in der Fallersleber Marktstraße immer noch etliche Parkplätze durch Schneehaufen blockiert, und noch Mitte voriger Woche hatte ganz schlechte Karten, wer auf dem Detmeroder Markt mit Kinderwagen oder Rollator unterwegs war. Wer übrigens beim nächsten Wintereinbruch keinen Knatsch mit Nachbarn riskieren will, kann sich im Straßenverzeichnis auf der Stadt-Homepage aufschlauen – da ist nämlich zumindest vermerkt, in welchen Nebenstraßen die Anlieger räumen müssen:www.wolfsburg.de/strassenreinigung, dort auf „Straßenverzeichnis“ klicken.

