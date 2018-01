Neujahrsempfang in St. Ludgeri

Ehmen Der Kirchenvorstand und das Pfarramt der St.-Ludgeri-Gemeinde laden zum Neujahrsempfang am Sonntag, 14. Januar, von 10 Uhr an in die Kirche ein. Den Gottesdienst wird das Ludgeri-Quintett musikalisch gestalten, an der Orgel spielt Friedrich Riesenberg-Witte. Es werde...