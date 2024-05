Reislingen. Reislingen feiert Gründung der 14. Kinderfeuerwehr in Wolfsburg. So will die „Bötzel-Bande“ für jungen Brandschutz-Nachwuchs sorgen.

Seit 58 Jahren gibt es bereits die Jugendfeuerwehr in Reislingen – ein Nachwuchsmotor für die aktiven Brandschützer. Seit vergangener Woche haben die Reislingen nun auch eine Kinderfeuerwehr.

Mit der „Bötzel-Bande“ wurde in Reislingen damit die 14. Kinderfeuerwehr in Wolfsburg gegründet, teilt Daniel Lieske, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg, mit.

Gründung der Kinderfeuerwehr „Bötzel-Bande“ wurde gefeiert

Die Gründung der neuen Kinderfeuerwehr wurde nun gefeiert. Auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann nahm am Festakt teil und sagte: „Jugend- und Kinderfeuerwehr Wolfsburg bilden das Grundgerüst für den Nachwuchs der ehrenamtlichen Brandschützer.“

„Ganz bewusst starten wir mit einer Kleingruppe von fünf Kindern“, so der Kinderfeuerwehrwart Jan Costanza. Das Bestreben sei es, die Gruppe langsam und kontinuierlich wachsen zu lassen, um die Betreuungsqualität gewährleisten zu können. Ein sechsköpfiges Betreuuerteam solle für das Rahmenprogramm sorgen, um die Kinder langsam und spielerisch an die verschiedenen Aufgaben der Feuerwehr heranzuführen. „Feuerwehr ist wichtig, Feuerwehr hilft, Feuerwehr rettet Menschen“, sagt Oberbürgermeister Weilmann.

Kinder der Kinderfeuerwehr „Bötzel-Bande“ freuen sich auf spannende Dienste

Die Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren hätten neue Uniformen erhalten und freuten sich nun auf spannende und abwechslungsreiche Kinderfeuerwehr-Dienste, die im zwei- bis dreiwöchigen Rhytmus stattfinden. Interessenten für die Kinderfeuerwehr können sich auf eine Warteliste eintragen lassen.

Die Jugendfeuerwehr (zehn bis 16 Jahre) trifft sich hingegen jeden Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Reislingen, Zum Wiesengarten 8, 38446 Wolfsburg.

