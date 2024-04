Wolfsburg. Das Tierheim in Wolfsburg sucht nach einem Zuhause für die junge Katze Nani. Doch dieses muss einige Bedingungen erfüllen.

Wer gibt Nani eine Chance? Nani ist eine neugierige Katze, teilt das Tierheim Wolfsburg mit. „Sie beobachtet uns Mitarbeiter bei den Reinigungsarbeiten, hat auch alle anderen Katzen gern im Blick und ist beim Besuch von Katzenstreichlern immer vorn mit dabei“, heißt es weiter.

Das zirka vor einem Jahr geborene Tier spiele gern mit Katzenangeln, hole sich Leckerlis aus der Hand ab und lege dann aber den Rückwärtsgang ein, sobald man es anfassen wolle. Obwohl Nani sich in der Quarantänestation schon ein bisschen habe streicheln lassen, sei ihr das seit dem Umzug ins Katzenhaus wieder zu viel geworden.

Eine Katze an der Seite würde der Wolfsburger Tierheim-Bewohnerin helfen

„Das ist sehr schade, aber irgendwie auch verständlich. Denn immer wieder neue Katzen, wechselnde Mitarbeiter, wechselnde Katzenstreichler sowie ab und an Fremde, die sich ,Interessenten‘ nennen – das ist ganz schön viel für so eine kleine Katze“, teilt das Tierheim mit. „Wir hoffen darauf, dass bald jemand Nani eine Chance gibt und sie einfach mit nach Hause nimmt. Jemand, der ihr Zeit gibt, sich an alles zu gewöhnen und sie in ihrem eigenen Tempo wachsen lässt. Denn das Potenzial hat sie allemal.“

Eine nette Katze an ihrer Seite würde sie in dieser Entwicklung sehr unterstützen. Im Tierheim habe sie sich mit Kater Stitch zusammengetan. „Wahrscheinlich sind die beiden sogar zusammen in einem Kleingartenverein aufgewachsen, bevor sie als Fundkatzen ins Tierheim kamen“, vermuten die Tierheim-Mitarbeiter. Sie schildern: „Wenn Stitch im Katzenhaus etwas als sicher abnickt, dann kommt auch Nani und schaut es sich mutig an. Wo Stitch ist, ist Nani nicht weit, und wer Stitch krault, der wird von Nani umrundet.“

Tierheim Wolfsburg sieht in Nani eine mutige Katzendame

Nani ist zirka im April 2023 geboren, kastriert, gechipt, geimpft sowie regelmäßig entwurmt und entfloht worden. Sie wünscht sich ein Zuhause mit Freigang, ohne laute, aufdringliche Kinder (ruhige und verständnisvolle Kinder sind möglich) und mit einem aufgeschlossenen Katzenfreund oder einer mutigen Katzenfreundin. „Und vor allem wünscht sich Nani endlich die Chance auf ein Für-immer-Zuhause, in dem sie sich zu der mutigen Katzendame entwickeln kann, die in ihr schlummert“, heißt es vonseiten des Tierheims.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red