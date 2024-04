Wolfsburg. Abends Partys, tagsüber Feste für die ganze Familie: In Wolfsburg sind an vielen Orten ein „Tanz in den Mai“ und Maifeste geplant.

Vereine und Ortsräte in Wolfsburg stellen vielerorts Feste am 1. Mai und am Abend zuvor auf die Beine. Hier ein Überblick über einige Veranstaltungen:

In Heiligendorf laden Ortsrat und Vereine zum Maifest am Feuerwehrhaus am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr ein. Ab 21 Uhr veranstalten dann die „Heiligendorferjungs“ in der Mehrzweckhalle Heiligendorf einen „Tanz in den Mai“. DJ Franklyn heizt ein und die „Glencheckjungs“ kümmern sich um die Getränke, heißt es in der Einladung. Eintrittskarten gibt es bei Blumen Bechtel. Etwaige Restkarten werden an der Abendkasse ab 20.30 Uhr angeboten.

Im Musikhof Wolfsburg wird in den Mai getanzt

Auch der Musikhof Wolfsburg veranstaltet am 30. April ab 20 Uhr einen „Tanz in den Mai“. Der Ankündigung zufolge wird die Wolfsburger Band „Pretty in Pink“ den Abend rocken. Außerdem legt ein DJ-Team auf. Alle Einnahmen gehen an den Verein, da die Künstler auf Gage verzichten, schreibt der Musikhof. Tickets gibt es für 10 Euro an der Abendkasse.

Der Kulturverein „Hehlinger Roland von 1997“ lädt ein zum Maibaumfest am 1. Mai ab 14 Uhr auf den Parkplätzen vor der Mehrzweckhalle und im Dorfgemeinschafts-Raum. Das Fest beginnt mit dem Anbringen der Vereinswappen an den Maibaum, heißt es in der Ankündigung. Gegen 14.30 treten die Jazz-Dance-Minis des TSV Hehlingen auf, um 15.30 Uhr die Line Dancer des TTC Flechtorf. Der Jugendtreff bietet Töpfern und Kinderschminken an. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell und süße Überraschungen. Auch ein Kaffee- und Kuchenbüfett und Maibowle werden angeboten. Musikalisch unterhält DJ Edit.

Riesen-Hüpfburg am 1. Mai in in Nordsteimke, Erlebnisparcours in Mörse

Das Maifest der Jungen Väter in Nordsteimke beginnt um 11 Uhr am Lindenhof. Nach dem Aufstellen des Maibaums startet das Fest. Kulinarisch geboten werden neben Maibowle unter anderem Bratwurst, Waffeln und eine vegane Suppe. Am Nachmittag gibt es ab 14.30 Uhr Torte und Kuchen. Gegen 14 Uhr treten die Firebirds-Cheerleader aus Danndorf auf. Es gibt eine Wurf- und Spielbude, eine Hüpfburg mit rund 40 Quadratmetern Fläche, ein Riesen-Fußballdart, Spielestationen, Kinderschminken und eine Sand-Spielecke. Mit dabei ist auch die Jugendfeuerwehr Nordsteimke. Die Jungen Väter geben ein Eis an alle Kinder aus. Den Abschluss bildet ab 16.30 Uhr das „Pipi-Langstrumpf-Spaghetti-Essen”.

Auch Hehlingen wird zum Maibaum-Aufstellen geladen. (Archiv) © regios24 | regios24/Michael Uhmeyer

Auch in Mörse wird der Maibaum geschmückt. Los geht es um 11 Uhr rund um den Maibaum. Die in der Dorfgemeinschaft aktiven Vereine und Gruppen empfangen ihre Gäste mit Musik und Programm, heißt es. Zum Auftakt singt der Chor „Tendenz Positiv‘“. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Feuerwehr baut für die Kinder einen Erlebnisparcours auf. Kinder erhalten ihre Getränke gratis.

Maibaum-Aufstellen in Fallersleben und Vorsfelde

Der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben lädt zu einem Kulturprogramm am 1. Mai ab 15 Uhr am Gänseliesel-Brunnen ein. Mit dabei sind die Städtische Kita Fallersleben, die „Karpatentänzer“-Siebenbürger-Trachtengruppe Wolfsburg und die „Only Ladies Wolfsburg“ mit Modern Line Dance. Die Frauen des Kultur-und Denkmalvereins bringen den geschmückten Maikranz an, hochgezogen wird er von Mitgliedern der Siedlergemeinschaft Fallersleben-Sülfeld. Es gibt auch Kaffee und Kuchen.

Auch der Verkehrsverein Vorsfelde hat etwas geplant: Der Maibaum wird am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr am Uetschenpaul aufgestellt. Laut Mitteilung gibt es ein kleines Rahmenprogramm inklusive Speisen und Getränken.

In Hattorf wird der Maibaum am 1. Mai um 15 Uhr an der Grundschule aufgestellt. Zu Getränken und Essen laden der Ortsrat und die Vereine aus Hattorf im Anschluss an die Mehrzweckhalle ein.

