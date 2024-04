Hattorf. Die städtische Kita an der Schunter ist nach Bauarbeiten jetzt eingeweiht worden. Beim Konzept steht das Thema Landleben im Zentrum.

Die städtische Kindertagesstätte an der Schunter in Hattorf ist von Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Jugenddezernentin Iris Bothe und vielen weiteren Gästen offiziell eingeweiht worden. Das berichtet die Stadt Wolfsburg in einer Pressemitteilung. Die bunte Schar versammelte sich vor Ort, um die neu gestalteten Räumlichkeiten und Außenanlagen zu besichtigen, heißt es darin weiter.

Ursprünglich sei die Kita im Jahr 2013 eröffnet und durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betrieben worden. Im Herbst 2022 wurde die Einrichtung dann an die Stadt Wolfsburg übergeben, wird erklärt. Das in Systembauweise errichtete Gebäude und die Außenanlagen hätten für rund 140.000 Euro für die Nutzung als städtische Kita wieder ertüchtigt werden müssen.

Kita in Hattorf arbeitet mit einem offenen Gruppenkonzept

Mit der Eröffnung der Kindertagesstätte sei die Entwicklung des Hausschwerpunktes Landleben ein zentraler Aufgabenbereich. Unter Berücksichtigung der Ideen, Wünsche und Bedarfe von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden sei dieser weiterentwickelt und schrittweise in den Alltag integriert worden. Gemeinsinn und Gemeinsamkeit seien im Kontext Landleben unverzichtbar, weshalb mit so vielen und unterschiedlichen Kooperationspartnern wie möglich eine stets reichhaltige Erlebniswelt für die Kinder und Familien vorgehalten werden solle. Die Kita nutzt die ländliche Lage und die Mitarbeitenden erkunden gemeinsam mit den Kindern die vielen Facetten des Landlebens, schreibt die Stadt Wolfsburg.

Wie in allen städtischen Kindertagesstätten werde auch in der Kita an der Schunter nach dem sogenannten Early-Excellence-Konzept in einem offenen Gruppenkonzept gearbeitet. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, täglich nach eigenen Bedürfnissen zu entscheiden, wo sie sich mit wem und wie beschäftigen möchten, wird in der Pressemitteilung erklärt.

Die Kita biete Plätze und Betreuung für insgesamt 50 Kinder, aktuell seien in der Kita 20 Kinder angemeldet. Es gibt also noch freie Plätze. Unter www.wolfsburg.de/kitas finden sich weitere Informationen.

