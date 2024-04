Wolfsburg. Am Dienstag war es zum ungewöhnlichen Autodiebstahl gekommen - Fahrzeug samt eines Welpen verschwanden. Nun scheint der Fall geklärt.

Die Wolfsburger Polizei hat einen 19-jährigen Mann ermittelt, der verdächtigt wird, am Dienstagmorgen einen VW Polo in der Kleiststraße entwendet zu haben. In dem Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls ein Welpe, der jedoch kurz nach dem Diebstahl gefunden werden konnte - wir berichteten.

19-Jähriger wird verdächtigt, in Wolfsburg ein Auto gestohlen zu haben

Beamte der Polizei identifizierten den jungen Wolfsburger Tage nach dem Vorfall als Tatverdächtigen. Ermittler fanden den gestohlenen Polo und konnten ihn noch am selben Tag an die Eigentümerin zurückgeben. Laut Polizei war die Freude beim Opfer groß.

Der Tatverdächtige wurde zunächst festgenommen und wurde schließlich wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Autodiebstahls eingeleitet. Die Polizei Wolfsburg teilt mit, dass weitere Untersuchungen in diesem Fall andauern.

