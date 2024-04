Wolfsburg. Eine 62-Jährige lässt ihren Hund nur kurz für einen Einkauf im Auto – plötzlich sind Wagen und Welpe weg. Ein halbes Happy End gibt es dennoch.

Von dem Penny-Parkplatz in der Wolfsburger Kleiststraße hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen einen 20 Jahre alten, grauen VW Polo gestohlen. Die 62 Jahre alte Besitzerin hatte ihren zehn Wochen alten Hundewelpen um 8.10 Uhr für einen kurzen Einkauf im Wagen zurückgelassen. Einige Minuten später – gegen 8.20 Uhr – musste sie „völlig aufgelöst“ feststellen, so die Polizei, dass sowohl das Auto als auch das Tier verschwunden waren.

Doch die Geschichte hat zumindest ein halb-glückliches Ende: Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg fanden den frei umherlaufenden Welpen gegen 8.45 Uhr im Bereich der Heinrich-Heine-Straße. Als sich nach einer gewissen Wartezeit kein Besitzer zu erkennen gab, brachten sie den Welpen ins Tierheim nach Sülfeld. Dort wurde über die Sozialen Medien auf den Fundhund aufmerksam gemacht. Dies wiederum bekam eine Polizeibeamtin mit, die um die Suche nach dem Welpen wusste. Ein Anruf beim Tierheim ergab Gewissheit, sodass die 62-Jährige kurze Zeit später ihren Welpen überglücklich in die Arme schließen konnte.

Wolfsburgs Polizei: „Zufall, dass der Hund nicht angefahren wurde“

„Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der unbekannte Täter nach Bemerken des Hundes auf dem Rücksitz diesen im Bereich der Heinrich-Heine-Straße ausgesetzt hat und dann mit dem gestohlenen Pkw weiter geflüchtet ist“, erklärt die Polizei, „es ist wohl nur dem Zufall zu verdanken, dass der Hund nicht von anderen Fahrzeugen angefahren wurde.“

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die gesehen haben, wie aus einem älteren Polo heraus der Welpe ausgesetzt wurde – und den Täter beschreiben können. Zudem werden Zeugen, die Hinweise auf den gestohlenen Pkw geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

