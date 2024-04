Wolfsburg. Wolfsburg steht vor einer entscheidenden Weichenstellung am Nordende der Porschestraße. Hier kommen die Vorschläge des Planungsbüros.

Stimmt der Rat der Stadt zu, könnte sich am Wolfsburger Nordkopf in den kommenden Jahren einiges verändern. Unter anderem geht es um eine Brücke ins Werk, autofreie Zonen, die Verlegung des Busbahnhofs und viel Grün. Hier kommen die drei Vorschläge im Detail. Wie berichtet, hat ein Planungsbüro Vorschläge erstellt, in die auch Ideen und Wünsche aus der Wolfsburger Einwohnerschaft eingeflossen sind. Noch bis 25. April können die Vorschläge von den Wolfsburgen kommentiert werden. Adresse: wolfsburg.de/nordkopf.

Der Nordkopf soll grün werden, der Zob kommt zurück zum Bahnhof

Die 1. Variante heißt „Bogenschlag“. Der Nordkopf wird grün. Eine Parkanlage erstreckt sich um das Phaeno und an der Vorburg. Die Porschestraße wird durch die Fortführung der Platanenallee und eine neue Markthalle in Richtung Hauptbahnhof gelenkt. Dadurch gehen Porschestraße und Willy-Brandt-Platz nahtlos ineinander über und bilden eine bogenförmige Hauptverbindung. Das Quartier zwischen Pfauenbrunnen und Siegfried-Ehlers-Straße wird zum gemischten Wohnquartier. Der ZOB befindet sich im Westen des Bahnhofs. Die Heßlinger Straße, Willy-Brandt-Platz und An der Vorburg sind zugunsten des grünen Freiraumes verkehrsberuhigt.

2. Variante „Drehscheibe“: Sie hat den ZOB zum Dreh- und Angelpunkt. Die alte Bahnhofspassage wird aufgelöst. © Stadt Wolfsburg | Stadt Wolfsburg

Variante 2: Der ZOB wird zum Dreh- und Angelpunkt. Er wird zum verbindenden Element von Bahnhof, Designer Outlet, Autostadt, Porschestraße und Heinrich-Nordhoff-Straße. Die Bahnhofspassage wird in ihrem alten Verlauf als direkte Verbindung zum Hauptbahnhof aufgelöst, wodurch ein eigenständiges Quartier entstehen kann. Nutzungen wie Coworking, Studentenwohnen oder Nutzungen des täglichen Bedarfs wie Markthalle, Geschäfte, Restaurants, Bars oder Cafés können hier angesiedelt werden. Das DOW öffnet sich mit zwei neuen Gebäuden entlang der Vorburg in Richtung Innenstadt. Kleine grüne Inseln sind im Quartier verstreut. Die Heßlinger Straße, Willy-Brandt-Platz und An der Vorburg sind verkehrsberuhigt.

3. Variante: „Urbane Blöcke“. Die Idee zielt auf ein gemischtes Quartier und der alten Bahnhofspassage als neuer Flaniermeile ab. © Stadt Wolfsburg | Stadt Wolfsburg

Variante 3: Der Nordkopf wird verdichtet. Das Quartier zwischen Pfauenbrunnen und Siegfried-Ehlers-Straße ist ein gemischtes Quartier mit urbanem Charakter, dessen Zentrum die Bahnhofspassage als neue Flaniermeile Wolfsburgs darstellt. Der Vorplatz des Phaeno wird zum Park und zur Spielfläche für alle. Der ZOB befindet sich zwischen Phaeno und DOW. Großentwicklungen finden westlich vom Bahnhof statt. Die Heßlinger Straße, Willy-Brandt-Platz und An der Vorburg sind verkehrsberuhigt.

Umstrittenes Ziel: Verkehrsberuhigung

Gerade der Punkt Verkehrsberuhigung hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zu Debatten im vom Auto dominierten Wolfsburg geführt. Etwaige Versuche, den Individualverkehr aus dem Nordende der Porschestraße hinaus zu bekommen, waren gescheitert. Dem Vernehmen nach soll sich das politische Klima jetzt geändert haben.