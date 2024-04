Velstove. Guido Fricke erhält die Ehrengabe des Ortsrates Brackstedt/Velstove/Warmenau. Vor allem auf zwei Gebieten tat sich der Velstover hervor.

Der Beschluss fiel einstimmig, wie Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns berichtete: Guido Fricke wurde die Ehrengabe des Ortsrates Brackstedt/Velstove/Warmenau für seine Verdienste um Velstove verliehen. „Jeder Tropfen höhlt den Stein, jede kleine ehrenamtliche Geste ist wichtig für unsere Dörfer – und du bist nicht nur ein Tropfen auf diesem Stein, sondern ein ganzer Schwall“, sagte Jahns in ihrer Laudatio in Richtung Frickes.

Geboren wurde der Gefeierte am 23. Dezember 1962 in Velstove. Mit 14 Jahren trat Fricke in die Jugendfeuerwehr. Das war 1977, im Gründungsjahr der Jugendfeuerwehr. „Damit war der Grundstein für ein Leben für die Freiwillige Feuerwehr gelegt. Eine wahnsinnig lange Zeit im Dienst der Allgemeinheit“, so Jahns.

Fricke übernahm schnell Verantwortung in Velstoves Feuerwehr

1981 erfolgte der Wechsel in die aktive Wehr. Ob Grundlehrgang, Truppführer, Atemschutzgeräteträger und vieles mehr, Fricke habe schnell Verantwortung übernommen. Er war zehn Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister und anschließend zwölf Jahre Ortsbrandmeister.

Neben seinem Job bei Volkswagen und dem Einsatz für die Feuerwehr spielte Fricke auch beim SSV Velstove Fußball. „Du warst einer der herausragenden Fußballer in deinem Verein“, so Jahns. Eine weitere Leidenschaft des Geehrten sind Motorräder. „Eure Velstover Motorradgang ist überall bekannt“, sagte die Ortsbürgermeisterin.

Seit 1981 in der Feuerwehr Velstove: Für sein zahlreiches Engagement wurde Guido Fricke ausgezeichnet. © regios24 | Michael Uhmeyer

Neben diesen, eigentlich schon ausfüllenden Tätigkeiten habe sich Fricke als Top-Organisator und Veranstaltungsmanager erwiesen und hier besonderes Geschick gezeigt. Ob Storchenbegrüßung, Osterfeuer, Weihnachtsbaumaufstellen, der Angesprochene sei überall tatkräftig dabei gewesen. In seine Zeit fiel auch der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, und auch bei der Planung für das Dorfgemeinschaftshaus habe er mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Auch bei der 600-Jahrfeier Velstoves mischte Fricke mit

Auch auf das vermeintlich größte Ereignis in der Velstover Geschichte verwies Jahns: In Zusammenarbeit zwischen allen Vereinen, dem Ortsrat, der Kirche und weiteren Beteiligten sei die 600-Jahrfeier ein Riesenerfolg geworden. Mittendrin: natürlich Fricke. „Als Moderator hast du dich hierbei ganz besonders ausgezeichnet“, lobte die CDU-Politikerin. So sei auch einen Projektchor gegründet worden, der auch heute noch regelmäßig zusammenkommt.

„Du hast eine besondere Gabe, mit Menschen umzugehen, zu vermitteln, mit deinen Ideen zu begeistern und viel für die Dorfgemeinschaft Velstove erreicht“, so Jahns in ihrer Laudatio. „Für uns als Ortsrat warst du immer ein wichtiger Ansprechpartner und Mitstreiter. Deshalb möchten wir dich ehren und dir unsere Ehrengabe überreichen.“

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red