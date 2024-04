Wolfsburg. In den USA füllt sie Stadien: Jessica Lynn kommt für ein Konzert nach Wolfsburg. Was die Country-Fans im Musikhof erwarten dürfen.

Jessica Lynn wird mit ihrer beeindruckenden Stimme und leidenschaftlicher Bühnenpräsenz weltweit von der Presse als neuer Superstar gefeiert, heißt es in der Mitteilung. Die aus New York stammende Country-Musikerin habe die Bühne bereits mit namhaften Country- und Rockmusikern wie Keith Urban, Brad Paisley, Loretta Lynn, Richard Marx und ZZ Top geteilt und werde häufig mit dem Country-Superstar Shania Twain verglichen. Im August kommt Jessica Lynn für einen Auftritt nach Wolfsburg.

„Wir sind sehr stolz, so einen Top-Act zu einem Club-Konzert nach Wolfsburg zu holen“, sagt Mathias Bartsch, Vorsitzender des Musikhofs in der Zeppelinstraße, wo die US-Amerikanerin am Donnerstag, 15. August (Beginn 20 Uhr), auftreten wird. „Jessica füllt doch normalerweise die Stadien in den USA. Ein Meilenstein für den Musikhof, zeigt es doch, dass wir für Bands und Interpreten immer interessanter werden.“

Auftritt in Wolfsburg: Country-Sängerin Jessica Lynn hat eine internationale Fangemeinde

Jessica Lynns musikalisches Talent zeige sie neben dem Gesang an mehreren Instrumenten, darunter Klavier, Gitarre, Mundharmonika und Schlagzeug. „Ihr unverwechselbarer Stil verbindet moderne Country-Musik mit Rock-‘n‘-Roll-Elementen“, heißt es. Ihre energiegeladene Show habe sie auf legendären Bühnen wie dem Madison Square Garden präsentiert und dafür international begeisterte Kritiken erhalten.

Mit ihren weltweiten Tourneen habe Jessica Lynn eine internationale Fangemeinde erreicht. Zwei ihrer Konzert-Fernseh-Specials sind auf Amazon Prime verfügbar, bei international im Fernsehen übertragenen Nascar-Rennen hat sie die amerikanische Nationalhymne gesungen.

Auch in den Charts war Jessica Lynn schon vertreten – bald kommt sie nach Wolfsburg

Ihre Singles „Crazy Idea“ und „Let‘s Don‘t“, für die sie mit Top-Songwritern aus Nashville zusammenarbeitete, kletterten wie ihr Album „Lone Rider“ in die Charts des amerikanischen Country-Radios. Mit insgesamt 20 Veröffentlichungen soll Jessica Lynn in 20 verschiedenen Ländern in den Charts gewesen sein. Die Ausnahmekünstlerin war auf Titelseiten bekannter amerikanischer Magazine zu sehen und wurde in Musikzeitschriften wie Billboard vorgestellt.

Auf der Bühne wird die Country-Sängerin von ihrer Familie begleitet: ihrem Vater am Bass, ihrer Mutter am Background-Gesang und ihrem Mann an der Lead-Gitarre. Tickets sind ab sofort bei Eventim für 25 Euro erhältlich.

red