Wolfsburg. Gemeinsam mit der Autostadt verlosen wir elf Plätze für Einlaufkinder fürs Bundesliga-Heimspiel gegen Bochum. Was Sie dafür tun müssen.

Die Wolfsburger Nachrichten verlosen gemeinsam mit der Wolfsburger Autostadt elf Plätze als Einlaufkinder für das Bundesliga-Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum am Samstag, 20. April.

Bis zum 12. April können sich Eltern, deren Kinder zwischen sechs und neun Jahren alt und nicht größer als 1,45 Meter sind, mit einer E-Mail mit Namen und Alter des Kindes sowie einer Telefonnummer an gewinnspiele@autostadt.de bewerben. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden nach der Verlosung von der Autostadt benachrichtigt und erhalten alle weiteren Informationen per E-Mail.

Treffpunkt ist am Samstag, 20. April, um 14.30 Uhr am Marathon-Tor 1 vor „Wölfis Höhle“. Während die kleinen Fußballfans Hand in Hand mit ihren Idolen den Rasen der Volkswagen Arena betreten, erwartet jeweils eine erwachsene Begleitperson die Gewinnerkinder auf der Tribüne in der Wölfi-Kurve.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red