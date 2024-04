Wolfsburg. Erst floh er vor der Polizei, dann stürzte der Fahrer: So kam es zu dem Motorradunfall am Samstag in der Dieselstraße in Wolfsburg.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Dieselstraße in Wolfsburg am Samstagabend leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit seinem Motorrad zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit in Wolfsburg unterwegs gewesen und hatte die Anhaltesignale der Polizei missachtet, informiert diese.

Die Beamten einer Streifenbesatzung wurden auf den Motorradfahrer aufmerksam, als er sie gegen 23.50 Uhr auf der Berliner Brücke in Richtung Heßlinger Straße überholte. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Signalen zum Anhalten setzte der 26-Jährige seine Fahrt in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) fort.

Wolfsburg: Motorradfahrer baut Unfall auf Flucht

Nach einer Wendung in Höhe eines Fußgängerüberweges und einer weiteren Geschwindigkeitssteigerung verlor der Fahrer beim Versuch, in die Käthe-Paulus-Straße abzubiegen, die Kontrolle über das Motorrad. Er kam von der Straße ab, überfuhr eine Mittelinsel und landete schließlich in einem Graben, heißt es in der Mitteilung.

Die verfolgenden Polizeibeamten leisteten demnach sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, der den Verletzten in ein nahegelegenes Klinikum brachte. Die genauen Umstände des Unfalls sowie das Verhalten des Motorradfahrers sind Gegenstand weiterer Ermittlungen – Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor.

Der Führerschein des Motorradfahrers wurde sichergestellt, weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

red