Wolfsburg. 50 Jahre Golf: Eine Engländerin nahm das zum Anlass, mit ihrem Golf II in die Autostadt zu fahren. Sie kam an einem besonderen Tag an.

Von England in die Autostadt: Anlässlich des 50. Jubiläums des Volkswagen Golf unternahm Sarah Hickinbotham eine außergewöhnliche Reise. Mit ihrem eigenen Golf II (1988), den sie liebevoll „Glinda“ nennt, und ihrem Partner Ellis begab sie sich auf den Weg von Chippenham in Großbritannien nach Wolfsburg, berichtet die Autostadt in einer Mitteilung. Das Besondere daran? Sie habe die Autostadt am 29. März erreicht – der Tag, an dem vor 50 Jahren der erste Golf vom Band lief.

„Es ist eine Ehre, Teil dieses wichtigen Moments in der Volkswagen-Geschichte zu sein“, wird Sarah Hickinbotham in der Mitteilung zitiert. „‚Glinda‘ und ich haben jeden Moment unserer Reise genossen. Genau am 50. Jahrestag der Geburt dieses legendären Fahrzeugs hier in der Autostadt zu sein, bietet den perfekten Rahmen für das Jubiläum und ist ein unbeschreibliches Gefühl.“

Golf aus England in der Autostadt: „Glinda“ wurde ursprünglich in der Schweiz gekauft

Golf „Glinda“ mit 1,8 Litern Hubraum und 90 PS wurde ursprünglich in der Schweiz als Linkslenker gekauft und 1990 nach Großbritannien überführt, wo er für mehr als 30 Jahre bei seinem neuen Besitzer verblieb, heißt es in der Pressemitteilung. Der nächste Eigentümer habe das Fahrzeug teilweise restauriert, bevor Sarah Hickinbotham es 2021 erworben habe.

Der von Giorgio Giugiaro und dem Volkswagen-Design entworfene

trat die Nachfolge des legendären und insgesamt mehr als 21,5 Millionen Mal gebauten Käfers an, wird erklärt – dem bis dato erfolgreichsten Auto der Welt. Das moderne Antriebskonzept, der variable Innenraum und das neue Design hätten überzeugt, sodass bereits im Oktober 1976 die Produktion des einmillionsten Golf gefeiert worden sei. Bis heute seien dem ersten Serien-Golf des Jahres 1974 mehr als 37 Millionen Exemplare gefolgt.

