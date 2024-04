Wolfsburg. Volkswagen R eröffnet einen eigenen Marken-Pavillon in der Autostadt. Wann es soweit ist und was dort alles geboten wird.

Volkswagen R eröffnet im Sommer 2024 in der Autostadt in Wolfsburg einen eigenen Pavillon. Damit entsteht sowohl ein neuer Treffpunkt für die Fangemeinde der Premium-Performance-Marke als auch eine Event-Location, in der künftig „die Modellvielfalt, die R-Faszination und neue Technologien von VW R präsentiert werden“, schreibt die Autostadt in einer Mitteilung.

Reinhold Ivenz, Leiter Volkswagen R, erklärt darin: „Mit unseren leistungsstarken Topmodellen haben wir uns als fester Bestandteil des Volkswagen-Modellportfolios etabliert – in der Marke, aber auch im Konzern. Mit einem eigenen Pavillon in der Autostadt gehen wir nun den nächsten Schritt, um den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern. Zusätzlich intensivieren wir mit dem Wandel zur rein elektrischen Marke das R-Kundenerlebnis durch exklusive Einblicke in Concept Cars und neue Technologien.“

Pavillon für Volkswagen R in der Autostadt: Ausstellungen und Fantreffen

Mit dem Pavillon erhält Volkswagen R der Mitteilung zufolge erstmals einen eigenen Markenauftritt in der Autostadt. Auf rund 100 Quadratmetern entstehe eine Präsentationsfläche für Fahrzeuge und Exponate sowie ein Loungebereich. Motorsport-Enthusiasten könnten sich an Fahrsimulatoren mit den virtuellen Profis aus dem Rennsport messen. Das E-Gaming-Erlebnis sei nicht nur Experten vorbehalten, sondern solle auch bei Familien für Begeisterung sorgen.

„Mit der Premium-Performance-Marke Volkswagen R haben wir einen starken Partner, der hervorragend zur Autostadt passt und sie als Ort der automobilen Begeisterung um eine echte Attraktion für unsere Gäste bereichert“, wird Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, zitiert.

Im neuen Pavillon präsentiere die Marke künftig wechselnde Ausstellungen aus der Volkswagen-R-Themenwelt. Dazu gehörten Innovationsthemen, neue Performance- und Designkonzepte, Kleinserien, Performance Parts sowie Lifestyle-Accessoires. Darüber hinaus stelle die neue Location den passenden Rahmen für Kunden- und Community-Events der stark wachsenden Fangemeinde von Volkswagen R – wie beispielsweise mit dem R-Freundeskreis oder dem Fantreffen „R & Coffee“. Auch Pressekonferenzen, Fahrzeugpräsentationen sowie Technik- und Expertentalks würden künftig im Volkswagen-R-Pavillon stattfinden.

Portfolio von Volkswagen R wird auf vollelektrische Modelle umgestellt

Peter Jost, Leitung Vertrieb und Marketing Volkswagen R, sagt in der Mitteilung: „Der neue Pavillon in der Autostadt bietet uns nicht nur einen neuen Ort, an dem wir uns als Premium-Performance-Marke innerhalb der Volkswagen-Markenwelt noch besser präsentieren können. Wir schaffen auch einen Treffpunkt für die Volkswagen-R-Community und werden somit als Marke noch nahbarer und authentischer.“

Volkswagen R verantwortet die sportlichsten Fahrzeuge in der Produktpalette von Volkswagen, wird in der Pressemitteilung erklärt. Derzeit gebe es fünf leistungsgesteigerte und veredelte Serienfahrzeuge. Mit mehr als 35.000 produzierten Fahrzeugen habe sich 2023 für Volkswagen R zum Rekordjahr entwickelt. Für die Zukunft richte sich Volkswagen R neu aus. Das Portfolio solle Schritt für Schritt mit vollelektrischen R-Modellen umgestaltet werden. Volkswagen R wurde 2002 als Volkswagen Individual GmbH gegründet, heißt es. Seit 2020 sei die Abteilung ein eigener Geschäftsbereich innerhalb der Marke Volkswagen. Das „R“ im Namen symbolisiere die Leidenschaft für Rennsport beziehungsweise Racing.

