Wolfsburg. Wann das heißersehnte Musikprogramm bekanntgegeben wird und welchen Vorteil Autostadt-Jahreskartenbesitzer haben: Das ist jetzt fix.

Etwas mehr als zwei Wochen sind es noch, dann wird auch offiziell bekannt, welche Künstler beim diesjährigen Autostadt-Sommerfestival in Wolfsburg auf der Bühne stehen. Am Donnerstag, 18. April, um 10 Uhr werden die Acts verkündet, die bei der Musikreihe am Mittellandkanal auftreten werden. Die heißersehnte Präsentation der Namen wird in Form eines Pressegesprächs stattfinden, das auf Youtube gestreamt werden soll. Das teilt die Autostadt jetzt mit.

Für Jahreskarten-Inhaber gibt es bei dieser Festival-Neuauflage, die unter dem Motto „Beats, Bands und Beach“ steht, wieder ein besonderes Gimmick: Sie haben die Möglichkeit, sich drei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart der Tickets an einem limitierten Kartenkontingent zu bedienen. Dieser Presale wird ab Freitag, 19. April, um 10 Uhr freigeschaltet. Der allgemeine Verkaufsstart ist dann ab Montag, 22. April, um 10 Uhr geplant. Diese Woche erhalten die Jahreskarten-Besitzer Post von der Autostadt, in der sie über diesen Vorteil informiert werden. Zur diesjährigen Preisgestaltung teilt die Autostadt nichts mit und verweist auf die Pressekonferenz am 18. April. Eine am Dienstag freigeschaltete Internetseite der Autostadt verweist auch auf feinen Sandstrand am Cool Summer Beach, den es in diesem Jahr wieder geben soll.

Festivaldauer offenbar parallel zu den Sommerferien

Voraussichtlich im Zeitraum der Sommerferien, also von Ende Juni bis Anfang August, findet das Festival statt. Die Autostadt hatte im Februar indirekt Hinweise zur Festivaldauer gegeben, als sie eine Ausschreibung für Gästebetreuer veröffentlicht hatte.

Doch wer wird im Sommer auf der Bühne stehen? Spekulieren wir ein wenig: Die Show von ZZ Top am 13. Juli dürfte fix sein. Unsere Leser, wir hatten im Februar eine Umfrage erstellt, würden sich zum Beispiel über Michael Patrick Kelly, Senkrechtstarterin Ayliva, die Boygroup Blue oder Charming-Boy Wincent Weiss, zugleich VW-Markenbotschafter, freuen.

Welcher Künstler sorgt wohl dieses Jahr für „Aufruhr“ in und um Wolfsburg?

Welche Künstler sind noch auf Tour und könnten etwas fürs Sommerfestival sein? „Dass Johnny Depp in die Autostadt kommt, hat in den nationalen Medien einigen Aufruhr verursacht“, sagte Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus im Sommer 2023 im Interview mit dem Bürgerfernsehsender TV38. Grund genug, diesen „Aufruhr“ in diesem Jahr zu wiederholen mit weiteren Top-Stars, oder?

Wie wäre es mit Peter Maffay? Er ist wie Weiss VW-Markenbotschafter, in diesem Sommer auf Tournee und war schon einmal bei Promo-Auftritten in der Autostadt. Gern mit Autos fotografieren lässt sich auch Apache 207. Der erfolgreiche Sänger gibt im Mai ein restlos ausverkauftes Doppelkonzert in Hannover. Tritt er im Sommer noch einmal in der Autostadt auf?

Im vergangenen Jahr holten die Festivalmacher Eros Ramazzotti nach Wolfsburg – als kleines Geschenk für die dortige italienische Bevölkerung. In diesem Jahr ist Zucchero auf Tour, gibt in Deutschland Open-Airs, Niedersachsen fehlt aktuell aber noch bei den Tourneestationen. Vielleicht wird dies ja mit der Bekanntgabe seiner Show in der Autostadt nachgeholt?

Spekulationen: Kommen Sting und Lena Meyer-Landrut?

Riesen Resonanz auf seine vier Open-Air-Konzerte in Deutschland-Konzerte erfährt auch Sting. Die meisten Shows sind bereits ausverkauft. Was spricht gegen eine Zusatzshow in der Autostadt? Ihre Shows in Leipzig und Köln diesen Sommer sind schon voll: Auch 14 Jahre nach ihrem ESC-Triumph ist Lena Meyer-Landrut weiter beliebt. Kommt sie in diesem Jahr nach Wolfsburg?

Westernhagens Hallentournee im Mai ist so gut wie ausverkauft, auch seine Open-Air-Tournee im Sommer startet gut. Wird zu den bekannten Stationen bald noch Wolfsburg hinzugefügt? Wie steht es um Silbermond? Im vergangenen Jahr rockte die Band vor 6000 Menschen das Raffteichbad in Braunschweig, in diesem Jahr die Autostadt Wolfsburg? Außerdem in diesem Sommer in Deutschland unterwegs: Rea Garvey, Juli und Peter Fox. Werden sie auch in Wolfsburg eine Stippvisite einlegen? In 15 Tagen wissen wir mehr.

