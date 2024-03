Wolfsburg. In Wolfsburg brennen abermals Müllcontainer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Im Wolfsburger Stadtgebiet haben in den letzten Tagen erneut mehrere Müllcontainern gebrannt. Die Polizei geht, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt, von Brandstiftung aus.

Nach Angaben der Beamten standen bereits am 11. März rund um Mitternacht zwei Müllcontainer in der Halleschen Straße sowie in der Halberstädter Straße in Flammen, so die Polizei. Das Feuer zerstörte die Container komplett. Am späten Abend des vergangenen Mittwochs wurden der Polizei und der Feuerwehr dann erneut mehrere brennende Mülltonnen gemeldet.

Nach wiederholten Bränden von Müllcontainern: Polizei Wolfsburg sucht Zeugen

Die unbekannten Täter zündeten die Mülltonnen zunächst in der Cottbuser Straße, dann in der Halleschen Straße sowie in der Wismarer Straße und der Theodor-Heuss-Straße an. Die Feuerwehr konnte durch ihr schnelles Eingreifen in allen Fällen ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern.

Zeugen, die zu den genannten Tatzeiten auffällige Personen an den Örtlichkeiten gesehen haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05361)46460 bei den Ermittlern zu melden.

red