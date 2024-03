Fallersleben. Im Mai soll rund ums Schloss in Fallersleben wieder der Kräutermarkt stattfinden. Worauf sich die Besucher freuen können.

Die Idee, einen Kräutermarkt ins Leben zu rufen, sei vor einigen Jahren in einer Arbeitsgruppe, die eigentlich den Radweg zwischen Fallersleben und Gifhorn plante, entstanden. Das teilt Bärbel Weist, die Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben mit. In diesem Jahr soll „Herzogin Claras köstlicher Kräutermarkt“, wie er mit vollem Namen heißt, am 26. Mai im Schlosshof und drumherum stattfinden.

Der Markt knüpfe historisch an die Renaissance-Zeit an, in der das Schloss Fallersleben erbaut wurde. Nach dem frühen Tod ihres Gatten, Herzog Franz, bezog Herzogin Clara im Jahr 1551 mit ihren beiden Töchtern, ihrem Hofstaat und einem Hofprediger das Schloss. „Schon als Kind hatte Clara im Kloster Steterburg den Umgang mit Heilkräutern gelernt, sie erhielt auch Grundkenntnisse in der Krankenpflege. Das, was sie als Kind im Kloster und als junge Frau bei ihrer Schwester am Königlichen Hof in Dänemark gelernt hatte, konnte sie als Herzogin in Fallersleben zum Wohle der ihr anvertrauten Menschen einsetzen“, erklärt Bärbel Weist.

Durch den Kräutermarkt in Fallersleben soll Herzogin Claras Wirken in Erinnerung bleiben

Die Herzogin habe Jahrmärkte eingerichtet und eine Marktordnung erlassen. Sie habe sich um Arme und Kranke gekümmert, junge Mütter in der Hauswirtschaft unterwiesen, sich für die Bildung der Kinder und die Ausbreitung des lutherischen Glaubens eingesetzt. Nach ihren Rezepten seien ein gesundheitsförderndes Kräuterbier sowie Säfte, Tee und Salben hergestellt worden. Durch den Namen „Claras köstlicher Kräutermarkt“ solle das Wirken der Welfen-Herzogin in Erinnerung bleiben.

Es gibt allerhand zu sehen, zu erzählen, zu schmecken und zu hören, sogar Musik aus alter Zeit. Es kann probiert und präsentiert, konsumiert und beraten werden. Bärbel Weist - Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben

Menschen, Betriebe, Vereine, Firmen und Händler bieten allerlei feil auf dem Kräutermarkt 2024. Dazu gehören laut Weist Gewürze, Kräuterseifen, Kräuterkekse, Wildkräuter, Honig, Kräuteressig, Kräuterkissen, Kräuterquark, Kräuterbonbons, frische und getrocknete Kräuter, Stauden, Kräuter-Bratwurst, Kräuterbier und mehr.

„Es gibt allerhand zu sehen, zu erzählen, zu schmecken und zu hören, sogar Musik aus alter Zeit. Es kann probiert und präsentiert, konsumiert und beraten werden“, sagt Weist. Für Kinder gebe es Spiel- und Mitmach-Angebote. Die Frauen und Männer des Kultur- und Denkmalvereins würden mit ihren historischen Kostümen zum Ambiente beitragen. Veranstalter ist der Kultur- und Denkmalverein, Kooperationspartner das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red