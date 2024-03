Wolfsburg. Warum sich die Stadt gegen öffentliche Übertragungen von Spielen der Fußball-Europameisterschaft in Wolfsburgs Innenstadt entscheidet.

Schlechte Nachricht für alle Fans der großen gemeinsamen Public Viewings in der Wolfsburger Innenstadt: Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer (14. Juni bis 14. Juli) wird die Stadt keine öffentlichen Übertragungen in der City veranstalten. Das teilte die Stadt-Tochter Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) auf Anfrage unserer Zeitung mit. Das ist gleichzeitig die gute Nachricht für alle Gastronomen, die somit keine Konkurrenz durch eine Mega-Veranstaltung zu fürchten haben.

„Es wird in Wolfsburg verschiedene Public-Viewing-Angebote geben. Das Hallenbad – Kultur am Schachtweg wird ein Public Viewing anbieten, und auch die Sportsbar B’moovd im Allerpark plant, alle Spiele auf einer großen Outdoor-Leinwand zu übertragen“, sagt Jens Hofschröer, WMG-Geschäftsführer und Wirtschaftsdezernent der Stadt. „Darüber hinaus wissen wir von vorherigen Turnieren, dass Fußballfans auch in verschiedenen Wolfsburger Gaststätten die Möglichkeit haben werden, gemeinsam die EM-Spiele zu schauen.“

Wolfsburgs Haushaltsloch ist sicher mitentscheidend

Auch wenn es nicht als Grund für den Verzicht auf städtisch organisiertes Public Viewing kommuniziert wird, ist stark davon auszugehen, dass das Vorgehen auch finanzielle Gründe hat. Schließlich weist der erst kürzlich verabschiedete Wolfsburger Haushalt für das Jahr 2024 ein 80-Millionen-Euro-Defizit auf. Die WMG formuliert es lieber diplomatisch. „In Anbetracht der verschiedenen Angebote, durch die bereits mehrere Hundert Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele zusammen verfolgen können, beabsichtigt die WMG zum jetzigen Zeitpunkt, kein zusätzliches Public Viewing in der Wolfsburger Innenstadt anzubieten“, sagt Hofschröer weiter.

Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer verkündet mit Blick auf die Fußball-EM den Verzicht auf Public Viewing in Wolfsburgs Innenstadt. © FMN | Nina Stiller/WMG

Das vorerst letzte Public Viewing der WMG bleibt somit die Übertragung des EM-Finals der Frauen im Jahr 2022, das in Zusammenarbeit mit den Designer Outlets im DOW ausgerichtet wurde.

2014 schauten 5000 Fans gemeinsam auf Wolfsburgs Hollerplatz

Richtig abgefeiert wurde in Wolfsburgs Innenstadt eine Kontinental-Meisterschaft im Fußball zuletzt 2014, als Deutschland in Brasilien Weltmeister wurde. Der Hollerplatz zwischen Kunstmuseum, Rathaus B und Alvar-Aalto-Kulturhaus bot seinerzeit bis zu 5000 Feierwütigen Platz.

Das waren noch Zeiten: Der Hollerplatz in Wolfsburg war gerammelt voll, wenn Deutschland bei der WM 2014 spielte. (Archiv) © regios 24 | Anja Weber

Doch schon zur Europameisterschaft 2016 sparte sich die Kommune das Geld für eine öffentliche Live-Übertragung der Spiele, obwohl die deutsche Mannschaft immerhin erst im Halbfinale mit 0:2 an Frankreich scheiterte. Damaliger Grund für den Verzicht: das Krisenjahr bei VW nach dem Diesel-Skandal. Auf die Weise wollte die Stadt den Gastronomen durch EM-Fans zusätzliche Einnahmen verschaffen, hieß es seinerzeit immerhin noch in einer Begründung.

2018 fiel Wolfsburgs Public Viewing aus, weil Deutschland früh ausschied

Zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland kündigte die Stadt an, vom Achtelfinale an die Spiele der deutschen Mannschaft übertragen zu wollen. Geplant war, die Bühne auf dem Rathausplatz, die anlässlich des Feierwochenendes zum 80. Stadtgeburtstag aufgebaut war, für das Public Viewing zu nutzen. Pech, dass die DFB-Auswahl bereits sang- und klanglos als Gruppenletzter nach der Vorrunde ausschied. Wieder wurde nichts aus dem erhofften großen Fußballfest.

2021 während der EM litten die Wolfsburger Fußballfans im Biergarten des Hallenbads mit der DFB-Elf mit, als diese im Achtelfinale mit 0:2 gegen England ausschied. (Archiv) © regios24 | Helge Landmann

Die Europameisterschaft 2020 wiederum erhielt erst einmal durch die Corona-Pandemie einen Dämpfer und musste auf 2021 verschoben werden. Aber auch in dem Jahr galten noch strenge Corona-Auflagen, erst recht für Veranstaltungen. Auch deshalb entschied die WMG, kein eigenes Public Viewing auf die Beine zu stellen. Nach dem Aus der deutschen Elf im Achtelfinale gegen England (Endstand 0:2) war die Fußball-Euphorie eh abgeflaut.

Außer bei den vielen Wolfsburger Bürgern und Bürgerinnen mit italienischen Wurzeln. Da Italien das Endspiel erreichte, organisierte die WMG kurzfristig eine öffentliche Live-Übertragung für bis zu 400 Tifosi auf dem Hugo-Bork-Platz vor der City-Galerie. Die Veranstaltung fand unter Einhaltung der Corona-Regeln statt: Die Fläche wurde eingezäunt. Der Zutritt war nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests oder mit Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung erlaubt. Sogar eine mobile Teststation stand vor Ort. Es lohnte sich: Die Squadra Azzurra krönte sich mit einem 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen über die Engländer zum Europameister.

Bekommt Wolfsburg doch noch seine öffentliche Übertragung?

Ein Jahr später hatte die umstrittene Winter-WM in Katar im Vorfeld ohnehin nur wenig Stimmung in Deutschland erzeugt. Kein Wunder, dass die Stadt auf Public Viewing verzichtete. Nach dem deutschen Aus in der Vorrunde musste die WMG ihre Entscheidung auch nicht mehr überdenken.

Das kann aber im Laufe der kommenden Europameisterschaft durchaus passieren. Das Turnier findet schließlich im eigenen Land statt. 2006 hatte das WM-Sommermärchen im Gastgeberland Deutschland eine wahre Euphorie-Welle ausgelöst. Passiert das wieder, gibt es in der K.o.-Runde vielleicht doch noch ein Public Viewing in der City – zehn Jahre nach der letzten großen öffentlichen Übertragung eines Fußball-Länderspiels der Männer in Wolfsburg.

