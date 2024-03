Wolfsburg. Das „B‘moovd“ in Wolfsburg plant Events zur Fußball-EM. Die Verantwortlichen rechnen vor allem mit Fans aus einem Land.

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans aus Wolfsburg und der Region: Genau 100 Tage vor dem Start der Fußball-EM in Deutschland ist das Public Viewing im „B‘moovd“ gesichert. Die Sportsbar im Allerpark zeigt ab dem 14. Juni alle Spiele live im großen Biergarten direkt auf dem großen Vorplatz neben der Eis-Arena, wie sie mitteilt. Mit Ex-Profi Mario Basler kommt auch prominenter Besuch.

„Wir wollen den vielen tausend Fußball-Fans der gesamten Region große Fußballabende bescheren. Bei gutem und schlechtem Wetter bieten wir Platz für bis zu 1000 Besucher. Unsere Gäste können alle Spiele der EM entweder im Biergarten oder in den Räumen unserer Sportsbar auf den rund 50 Screens und Großbildleinwänden erleben“, freut sich Inhaber Frank Röhrdanz.

Möglich macht die EM-Übertragung in Wolfsburg eine Kooperation von Sky und Telekom

Die kostenfreie Ausstrahlung aller Spiele im Rahmen von Public Viewings sei möglich, weil die Deutsche Telekom mit dem Pay-TV-Sender Sky eine entsprechende Kooperation geschlossen habe. Die Telekom hatte die TV-Rechte für alle 51 Spiele der EM in Deutschland erworben und wird diese nun in allen Gastronomien über die Sky-Hardware ausstrahlen.

Das „B‘moovd“ bereite sich bereits seit einigen Wochen auf den Fußball-Höhepunkt vor und will die Spiele auf einer großen, mobilen LED-Leinwand bei schönem Wetter im eigens dafür errichteten Biergarten ausstrahlen. Zudem seien Live-Talks mit Gästen, Gewinnspiele und weitere Aktionen für Fans geplant.

Mario Basler soll in Wolfsburg auch Fragen der Fans beantworten

„Wir rechnen natürlich auch mit vielen holländischen Gästen, die ihr Team in Wolfsburg besuchen werden. Da werden wir uns sicher auch noch einiges einfallen lassen“, erklärt Röhrdanz.

Bereits fünf Tage vor dem EM-Start, am 9. Juni, um 16 Uhr begrüßt die Eventgastronomie den Ex-Bayern-Star und Sport1-Experten Mario Basler zum „EM Kick-off“ in Wolfsburg. „Basler beantwortet zunächst alle aktuellen Fragen rund um die DFB-Elf in seiner gewohnt offenen und schonungslosen Art. Im Anschluss steht er dann auch für Fragen der Fans, für Autogramme und Selfies zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung.

red