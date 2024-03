Wolfsburg. Es gab Lieferschwierigkeiten, doch nun ist es da: das neue Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehr Fallersleben – mit besonderer Ausrüstung.

320 PS, 4100 Liter Löschwasser und 400 Liter Schaummittel, vier Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum und Platz für sechs Einsatzkräfte. Das sind einige Daten des neuen Tanklöschfahrzeuges TLF 4000, das Oberbürgermeister Dennis Weilmann am 15. März an die Feuerwehr Fallersleben übergeben hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Ortsfeuerwehr.

„Trotz der hohen Kosten, das neue Tanklöschfahrzeug kostet rund 500.000 Euro, ist es gut zu wissen, dass die Feuerwehren in Wolfsburg auch in Zukunft für große Herausforderungen gut gerüstet sind“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Insgesamt drei Jahre soll es gedauert haben, bis das Fahrzeug übergeben werden konnte. Die Ausschreibung sei bereits 2021 gestartet. Lieferschwierigkeiten beim Fahrgestell führten nach Aussage von Stadtbrandmeister Jörg Deuter zu erheblichen Verzögerungen, sodass die Übergabe erst jetzt erfolgen konnte.

Den ersten Einsatz habe das Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Fallersleben bereits hinter sich

Das neue Tanklöschfahrzeug wurde im Dezember 2023 beim Hersteller Rosenbauer in der Nähe von Berlin abgeholt. Direkt im Anschluss ging das Fahrzeug weiter zu einer anderen Firma, die das Fahrzeug feuerwehrtypisch beklebte. Anfang 2024 seien die Mitarbeiter in die neue Technik eingewiesen worden.

Auch die erste Einsatzfahrt habe das neue Einsatzgerät bereits hinter sich. Am 28. Februar löste ein Rauchmelder aus. Der Einsatz habe sich zum Glück als Fehlalarm herausgestellt. Neben der Standardbeladung zur Brandbekämpfung verfüge das Fahrzeug auch über spezielle Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung, wie beispielsweise Löschrucksäcke.

Deuter hoffe, „auch bald eine Einsatzfahrt mit dem neuen Fahrzeug machen zu können“, auch wenn er in der Vergangenheit häufig nur die Rücklichter der ausrückenden Fahrzeuge sehen durfte, wie der Stadtbrandmeister in der Mitteilung der Ortsfeuerwehr zitiert wird.

red