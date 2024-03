Wolfsburg. Die Vögel zwitschern, die Temperaturen steigen – Zeit für den Frühjahrsputz! Im Stadtwald findet er am kommenden Samstag statt.

Der Frühling naht und das erste frische Grün junger Bärlauchpflanzen ist zu sehen. Vielerorts fallen im Wolfsburer Stadtwald aber auch andere Farbtupfer ins Auge: Plastik, Verpackungsreste und anderer Müll stören das Naturerlebnis und gefährden Tiere und Pflanzen.

In einem großen Frühjahrsputz soll der Abfall verschwinden. Die Stadtforst Wolfsburg ruft dazu auf, am Samstag, 23. März, gemeinsam von 10 bis 13 Uhr Müll zu sammeln und zu entsorgen. An mehreren Stellen werden die Forst-Mitarbeitenden mit Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen stehen und die Müllsammelaktion koordinieren. Teilnehmen können Einzelpersonen, Familien oder Kleingruppen. Alle sind willkommen.

Stadtforst organisiert Frühjahrsputz im Wolfsburger Stadtwald

In der Stadtmitte gibt es drei Ausgabe- und Sammelpunkte: den Parkplatz des Scharoun-Theaters, den Parkplatz am VW-Bad und den Waldparkplatz Hellwinkel an der Reislinger Straße (nahe Hausnummer 202). Außerdem stehen die Stadtforst-Leute am Schützenhaus in der Breslauer Straße 400, am Waldeingang bei der Caritas in Detmerode (John-F.-Kennedy-Allee 9) und in der Nordstadt nahe der Brüder-Grimm-Straße 34. An den Stationen gibt es Müllbeutel, Greifzangen und Gummihandschuhe. Gesammelter Müll wird dort entgegengenommen.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Waldpädagoginnen der Stadtforst beim Frühjahrsputz drei besondere Aktionen anbieten. Nadine Neumann lädt dazu ein, am Lidl-Parkplatz in der Breslauer Straße besondere Waldpostkarten zu gestalten. Sylvia Cultus bietet in der Nähe des VW-Bads eine „Rate mal“-Aktion an. An der Sammelstelle am VW-Bad wird Nicole Schaa bis 12.30 Uhr aus angeschlepptem Unrat ein „Waldmüllmonster“ erschaffen.

Müll und Mikroplastik gefährden den Wolfsburger Wald

„Der Wolfsburger Wald ist ein wichtiger Ort der Erholung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Ich finde es außerordentlich gut, wenn die Menschen bei einem solchen Frühjahrsputz dem Wald und der Natur etwas zurück geben“, sagt Erster Stadtrat Kai-Uwe Hirschheide. Er dankt schon im Vorfeld allen, die bei der Gemeinschaftsaktion mitmachen.

Auch Stadtförster Dirk Schäfer ruft zum Mitmachen auf. „Teils aus Versehen wird ein Trinkbecher verloren oder auch aus Nachlässigkeit eine Tüte liegen gelassen. So sammelt sich allerhand Unrat an. Dem wollen wir an dem Sonnabend gemeinsam zu Leibe rücken. Nur mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger können wir den Wald sauber halten“, erläutert er. Und der Naturschutzbeauftragte der Stadt Wolfsburg, Michael Kühn, erklärt: „Unrat im Wald ist nicht nur unschön, er gefährdet auch unsere Pflanzen- und Tierwelt. Auch Boden und Grundwasser werden beeinträchtigt. Mikroplastik ist ein Beispiel dafür und ist leider bereits vielerorts nachweisbar.“

