Er soll Erster Stadtrat im Wolfsburger Rathaus werden

Nach anderthalbjähriger Vakanz soll Wolfsburg wieder einen Ersten Stadtrat bekommen: Geplant ist, dass Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide das Amt übernimmt, das Dennis Weilmann bis zu seiner Wahl zum Oberbürgermeister im September 2021 ausgeübt hat.

Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat die Wahl Hirschheides zum Stellvertreter des Oberbürgermeisters zum nächstmöglichen Termin vor. Die Entscheidung über die Personalie steht bereits auf der Tagesordnung für die nächste Ratssitzung am Mittwoch, 22. März.

Laut Vorschlag des Oberbürgermeisters soll Hirschheide für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt werden und seinen Beamtenstatus auf Lebenszeit behalten. Die Klausel soll garantieren, dass der heute 56-Jährige der Stadt Wolfsburg auch nach Ablauf der Amtszeit erhalten bleibt.

Kai-Uwe Hirschheide soll Erster Stadtrat in Wolfsburg werden

Grundsätzlich sollte die Stelle des Ersten Stadtrates öffentlich ausgeschrieben werden. Davon kann aber abgesehen werden, wenn Rat und Oberbürgermeister sich auf einen bereits bei der Stadt beschäftigten Beamten einigen können und dieser seine bisherige Tätigkeit weiterhin ausübt.

So ist es auch in der Vergangenheit immer wieder gelaufen: Dennis Weilmann war bereits Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur, als er im Februar 2020 in das Amt des Ersten Stadtrates eingeführt wurde. Sein Vorgänger im Amt, Werner Borcherding, wiederum beerbte ebenfalls aus dem Rathaus heraus 2012 Klaus Mohrs – nach dessen Wahl zum Oberbürgermeister. Acht Jahre lang war Werner Borcherding Stellvertreter des OB, bis er sich 2020 in den Ruhestand verabschiedete.

Rat entscheidet am 22. März über die Personalie

Kai-Uwe Hirschheide ist seit 2011 bei der Stadt Wolfsburg beschäftigt. Sechs Jahre lang leitete der Diplom-Ingenieur den Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung. 2017 bestellte der Rat Hirschheide zum Nachfolger von Stadtbaurätin Monika Thomas, nachdem er die Aufgaben im halben Jahr zuvor schon kommissarisch wahrgenommen hatte. Thomas hatte 2016 eine Abteilungsleitung im Umweltministerium übernommen, heute ist sie Staatsrätin in Hamburg.

Weilmann begründet den Vorschlag Hirschheides mit dessen Qualifikation als Stadtbaurat und seinen Erfahrungen als Geschäftsbereichsleiter. Hirschheide könne aufgrund dieser Tätigkeiten neben seinen Kenntnisse der lokalen und politischen Gegebenheiten eine organisationseinheitenübergreifende Erfahrung sowie eine langjährige Verwaltungskenntnis vorweisen. „In der Stadtverwaltung ist er deswegen hoch anerkannt“, heißt es in der Vorlage für den Rat.

