Wolfsburg. Eine Klasse der Grundschule Hasenwinkel hat beim Brawo-Schrittewettbewerb den Sieg geholt. Auch in der Gesamtwertung glänzte sie.

Die Klasse 3b der Wolfsburger Grundschule Hasenwinkel ist mit 17.427.312 Schritten Sieger in der Direktion Wolfsburg beim Step-Brawo-Schrittewettbewerb geworden und hat zudem den dritten Platz in der Gesamtwertung erzielt. Das berichtet die Volksbank Brawo. Die Siegerehrung fand demnach am Montag in der Grundschule Hasenwinkel in Neindorf statt.

Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben zehn Wochen lang so viele Schritte wie möglich zurückgelegt, wird erklärt. Die Klasse 3b habe den ersten Platz der Direktion Wolfsburg belegt und den dritten Platz im Gesamtranking über alle Direktionen der Brawo-Region (Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter, Wolfsburg). Den zweiten Platz in der Direktion Wolfsburg habe sich die Klasse 3b der Grundschule Parsau verdient, den dritten Platz die Klasse 4b derselben Grundschule.

„Mit eurer Leistung habt Ihr bewiesen, wie wichtig Bewegung für ein gesundes, ausgeglichenes Leben ist und wie leicht sie sich in den Alltag integrieren lässt“, erklärte der Mitteilung zufolge Claudia Kayser, Botschafterin von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Brawo Group, und Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank Brawo, als sie der Klasse 3b die Siegerurkunden und den Siegerpokal sowie 250 Euro Preisgeld für die Klassenkasse übergab. „Man hat allen Kindern angesehen, dass sie immer mit Spaß bei der Sache waren“, sagte Steffen Arnhold, Schulleiter und Sportlehrer der Grundschule Hasenwinkel.

Klassen aus Wolfsburg und anderen Regionen haben fast 14 Mal die Welt umrundet

118 Klassen aus 36 Grundschulen der Brawo-Region haben am Wettbewerb teilgenommen – insgesamt 2400 Schülerinnen und Schüler, wird berichtet. Die „Fit 4 Future Foundation“, die United Kids Foundations und die Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“ hätten die Kinder mit einem Schrittzähler in Form eines Fitnesstrackers ausgestattet, der ihre Schritte über den Zeitraum aufgezeichnet habe. Alle Schritte seien dann mithilfe einer App anonymisiert auf ein Klassenkonto geladen worden. Die Gesamtanzahl der Schritte einer Klasse werde mit einer Formel in Scoring-Punkte umgerechnet. Diese sorgen dafür, dass jede Klasse die gleiche Chance beim Wettbewerb hat – egal wie groß die Klasse ist.

Step Brawo richte sich an Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen. Ziel sei es, einen Anreiz zu mehr Bewegung zu schaffen und die Kinder langfristig zu motivieren. Insgesamt hätten die Schülerinnen und Schüler 812.883.744 Schritte gesammelt und somit 544.632 Kilometer zurückgelegt. Dabei hätten sie 13,6 Mal die Welt umrundet.

