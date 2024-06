Wolfsburg. Europawahl: Die CDU kann ihren Erfolg von 2019 wiederholen. Die SPD büßt Stimmen ein, die AfD gewinnt kräftig hinzu. Die Ergebnisse.

Wolfsburg hat gewählt. In den Wolfsburger Wahllokalen sind alle Stimmen für die Europawahl 2024 ausgezählt. So sieht das vorläufige Endergebnis aus. Klarer Sieger ist die CDU mit 29,1 Prozent, die damit ihren Wahlsieg von 2019 bestätigen konnte.

Die SPD kommt auf 21,7 %, die AfD auf 15,7 %, die Grünen auf 9,7 %, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf 5,1 %, die FDP auf 5,5 % und Sonstige auf 13,6 %. Wahlberechtigt waren in Wolfsburg insgesamt 87.768 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,2 % und damit höher als vor fünf Jahren (56,5 %).

Nur wenige Zuschauer hatten sich in der Bürgerhalle des Wolfsburger Rathauses eingefunden, um die Ergebnis-Verkündung zu verfolgen. © FMN | Stephanie Giesecke

So wurde bei der Europawahl 2019 in Wolfsburg gewählt

2019 holte die CDU in Wolfsburg 29 Prozent der Stimmen. Die SPD kam auf 24,1 Prozent, die Grünen auf 17,9 Prozent. Die AfD erhielt 10,2 Prozent, die FDP 5 Prozent und die Partei „Die Linke“ 3,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,5 Prozent und damit deutlich über der Wahlbeteiligung von 2014. Damals hatten 41,3 Prozent der Wahlberechtigten an der Europawahl teilgenommen, bei den beiden Europawahlen davor hatte die Wahlbeteiligung sogar unter 40 Prozent gelegen.

Die CDU und die SPD mussten 2019 heftige Verluste hinnehmen: Die SPD stürzte um 10,5 Prozentpunkte ab, die CDU verlor 8,6 Prozentpunkte. Wolfsburger Sozialdemokraten machten für das schlechte Votum unter anderem zu wenig soziale Themen, Defizite in Sachen Umweltschutz und eine blasse Führung um Andrea Nahles verantwortlich. Die SPD-Parteivorsitzende trat wenige Tage nach der Europawahl zurück und gab kurz darauf auch den Fraktionsvorsitz im Bundestag ab.

Bei der letzten Europawahl befanden sich die Grünen auf Höhenflug

Kräftig zulegen konnten hingegen 2019 in Wolfsburg die Grünen, sie verzeichneten ein Plus von 9,3 Prozentpunkten und konnten ihr Ergebnis mehr als verdoppeln. Im Aufwärtstrend befand sich auch die AfD: Sie gewann bei der Europawahl vor fünf Jahren in Wolfsburg 3,6 Prozentpunkte hinzu. Die FDP hatte 2014 nur 2,3 Prozent erhielten und kam 2019 auf 5 Prozent.

