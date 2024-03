Wolfsburg. Die Volksbrank Brawo unterstützt Vereine aus Wolfsburg mit Fördermitteln. Die Summe kann sich durchaus sehen lassen.

Auch in diesem Jahr unterstützt die Volksbank Brawo wieder gemeinnützige Vereine in der Region. Anfang März wurden die Fördermittel in Höhe von 60.315,57 Euro in der Hauptstelle der Volksbank an die Vertreter von 23 Vereinen der Direktion Wolfsburg überreicht, heißt es in der Mitteilung.

„Ich freue mich sehr, die Fördergelder an die Vereinsvertreter übergeben zu dürfen. Mit diesen Mitteln bezuschussen wir Anschaffungen, die für die Vereinsarbeit erforderlich sind, und damit die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit“, sagte Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank, bei der Übergabe der Spendenschecks. „Vielen Dank an alle Kunden, die durch den Kauf von Gewinnsparlosen die Unterstützung der Vereine erst ermöglicht haben.“

Fördergelder verwenden die Wolfsburger Vereine ganz unterschiedlich

Die Fördergelder stammen aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens. Das Gewinnsparen ist die Lotterie der Volks- und Raiffeisenbanken, bei der die Teilnehmer gewinnen, sparen und gleichzeitig in ihrer Region helfen können. Neben monatlichen Verlosungen und regelmäßigen Sonder- und Zusatzverlosungen mit Geldgewinnen und Sachpreisen wird der Hauptteil des Losentgelts für den Kunden gespart und jeweils zum Jahresende wieder ausgezahlt. Ein weiterer Teilbetrag wird für gemeinnützige und kulturelle Zwecke eingesetzt.

„Die Vereinsvertreter waren überaus glücklich über die Unterstützung durch die Fördergelder. Diese nutzten sie für die unterschiedlichsten Anschaffungen zur Erfüllung ihres Vereinszweckes“, heißt es in der Mitteilung. So bekamen die „Sonics Cheerleader“ aus Vorsfelde eine neue Trainingsfläche. Die Jugendabteilung des SSV Vorsfelde erwarb unter anderem neue Tore, der Verein Kulturquartier konnte mit den Mitteln eine Bühne anschaffen, und der Seniorenring bekam einen kräftigen Zuschuss für die Anschaffung neuer Hardware. Das Institut für Zukünfte nutzte das Geld für Anschaffungen zur Umsetzung einer Ausstellung am Weltfrauentag.

Diese Vereine konnten von den Fördergeldern profitieren

Sonics Cheerleader (MTV Vorsfelde), Schützenverein Ehmen, Förderverein der Ortsfeuerwehr Reislingen, Maritimer Chor Wolfsburg, Immanuelgemeinde, Tennisclub Fallersleben, VfB Fallersleben, SSV Vorsfelde, Flüchtlingshilfe Wolfsburg, Reit- und Fahrverein Wolfsburg, VfL Wolfsburg e.V., Förderverein der GS Waldschule Tülau-Voitze, Seniorenring Wolfsburg, Gemischter Chor Reislingen, Neuland Stiftung, Sportverein Flechtorf, Landfrauen Verein Vorsfelde und Umgebung, Tamburello Fallersleben, Institut für Zukünfte, Kulturquartier Wolfsburg, TV Jahn Wolfsburg, MTV Vorsfelde – weibliche C- und B-Jugend (Handball).

red