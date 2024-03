Wolfsburg. Die seit mehr als einem Jahr gesperrte Brücke über die Braunschweiger Straße wird bald abgerissen. Ohne Vollsperrung geht‘s nicht.

Eigentlich sollte diese marode Überführung der Braunschweiger Straße längst beseitigt sein. Doch weil die gesperrte Theaterbrücke stark mit Schadstoffen belastet ist, musste die Stadt Wolfsburg einen ersten Abrisstermin verschieben und erst ein Entsorgungskonzept vorbereiten. Nun steht fest, wann der schwierige Abbruch der Brücke auf der Hauptverkehrsachse laufen soll.

Die Theaterbrücke wird noch in diesem Monat abgerissen, und zwar am Wochenende vom 22. bis 24. März, wie die Stadt am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung bekanntgab. „Dafür ist eine Vollsperrung der Braunschweiger Straße in beide Richtungen notwendig – inklusive des Geh- und Radweges.“ Die Sperrung ist von Freitag, 22. März, 15 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 25. März, 5.30 Uhr, vorgesehen.

Die Schäden an der maroden Überführung der Braunschweiger Straße in Wolfsburg sind nicht zu übersehen. (Archiv) © regios24 | Helge Landmann

Stadt Wolfsburg bereitet Brücken-Abriss mit Sperrungen vor

„Stadteinwärts kann die Röntgenstraße noch erreicht werden, stadtauswärts wird die Straße auf Höhe der Tankstelle gesperrt“, kündigt Jan-Niklas Schildwächter von der Stadt-Pressestelle an. Die genaue Verkehrsplanung und etwaige Umleitungen werden aktuell abgestimmt.

Schon ab Montag, 11. März, sind im Vorfeld der Vollsperrung vorbereitende Arbeiten geplant. Dafür wird der westliche Geh- und Radweg, auf der Theaterseite, gesperrt, erläutert Schildwächter. Auf der Ostseite mit der Tankstelle muss ebenfalls der Radweg gesperrt werden, da darüber Arbeiten stattfinden. Auf dieser Seite kann der Gehweg aber bis zum 22. März genutzt werden. Leider lassen sich während dieser Zeit Umwege für den Rad- und Fußverkehr nicht vermeiden. Eine Umleitung wird nach Angaben des Pressereferenten ausgeschildert.

Fußgänger und Radfahrer müssen wegen der Sperrung der Theaterbrücke schon seit mehr als einem Jahr Umwege in Kauf nehmen. (Archiv) © Wolfsburg | Helge Landmann

Theaterbrücke in Wolfsburg soll über Nacht abgerissen werden

„Bei dem Abriss einer Brücke ist es schwer möglich, eine Pause einzulegen. Deswegen ziehen wir die Arbeiten zügig durch – auch über Nacht. Dazu wählen wir bewusst ein Wochenende in den Osterferien, um die Belastung des Verkehrs und der Anwohnenden so gering wie möglich zu halten“, erklärt Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination, die Vorgehensweise.

In einem ersten Arbeitsschritt am Abriss-Wochenende wird unter der Theaterbrücke ein so genanntes Fallbett aufgebaut, um die Straße zu schützen, es soll in beiden Fahrtrichtungen etwa zehn Meter lang werden. Bereits in der Nacht zum Samstag soll dann der eigentliche Abriss der Brücke erfolgen, für die auch der Sonntag eingeplant ist. Die nächsten Anlieger der Theaterbrücke werden per Schreiben separat informiert, kündigt die Stadt an. „Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Lärmemissionen durch den Abriss nicht außergewöhnlich ansteigen – dass gearbeitet wird, wird aber zu hören sein“, stellt die Verwaltung klar.

Auch interessant

Brücke über Braunschweiger Straße wird abgerissen Von Von Christoph Knoop

Herbst-Termin für Brücken-Abriss in Wolfsburg musste verschoben werden

Eigentlich war der Abriss für die Herbstferien 2023 geplant. Ungewöhnlich hohe Schadstoffwerte machten aber den Abtransport des Bauschutts umfangreicher und zeitintensiver als geplant, erläutert die Stadt-Pressestelle. Mit den beteiligten Fachfirmen habe die Stadtverwaltung die Zeit genutzt, um einen sicheren Entsorgungsweg zu finden.

„Dabei ist die Brücke an sich ungefährlich, erst beim Abriss können verschmutzte Staubpartikel freigesetzt werden. Aus diesem Grund wird die Baustelle großräumig abgesperrt und die Brücke während der Bauarbeiten an den belasteten Bauteilen eingehaust“, informiert Jan-Niklas Schildwächter. „Zusätzlich werden die Brückenteile bewässert, um die Staubbildung so gering wie möglich zu halten.“ Die Entsorgung des zum Teil durch Schadstoffe belasteten Schutts übernehme eine Fachfirma. Der Pressereferent versichert: „Eine Gefahr für die Umwelt besteht während des Abrisses nicht.“

Erst beim Abriss können verschmutzte Staubpartikel freigesetzt werden. Aus diesem Grund wird die Baustelle großräumig abgesperrt. Jan-Niklas Schildwächter, Stadt Wolfsburg, Pressereferent

Ersatz für Wolfsburger Theaterbrücke ist noch unklar

Schon seit Dezember 2022 ist die Theaterbrücke gesperrt. Der kommende Abriss soll aber nicht bedeuten, dass die Überquerungsmöglichkeit der Braunschweiger Straße an dieser Stelle für immer wegfällt. Aktuell diskutiert die Verwaltung mit den betroffenen Ortsräten unterschiedliche Varianten.

Seitens der Stadt wurden unter anderem eine neue Brücke oder eine Fußgänger- und Radfahrer-Führung über die bestehende Ampel an der Kreuzung Braunschweiger Straße/Röntgenstraße vorgeschlagen. Eine finale Entscheidung trifft dazu der Rat der Stadt am Ende des politischen Entscheidungsprozesses.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red