Wolfsburg. Kinderlieder-Sängerin Simone Sommerland tritt im September im Congress-Park auf. Die Musikerin hält einen unglaublichen Chart-Rekord.

Ende September erlebten die deutschen Album-Charts einen historischen Paukenschlag. Simone Sommerland sicherte sich einen neuen Charts-Rekord. Eines ihrer Alben steht seitdem so lange in der Hitparade wie kein anderes vorher. Mittlerweile sind es 480 Wochen, also insgesamt mehr als neun Jahre. Damit überflügelte es „Abba Gold – Greatest Hits“, das sich bislang 459 Wochen platzieren konnte. Auf Platz 3 rangiert Helene Fischers „Best of“ mit 374 Wochen. Doch um welches Album geht es? Und wer ist überhaupt Simone Sommerland?

Bei dem Album handelt es sich um „Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder“, das Sommerland bereits 2010 mit Karsten Glück und den Kita-Fröschen aufgenommen hat. Am 11. März 2011 erreichte das Album erstmals die Charts und ist seitdem ein Dauerbrenner, aktuell ist es auf Position 53 zu finden. In Deutschland holte es bislang Dreifachplatin, in Österreich Zweifachplatin. Mehr als 640.000 Mal ist es bislang verkauft. In Deutschland erreichte es Platz 31 als Höchstplatzierung, in Österreich Platz 15. Bei Youtube werden ihre Videos millionenfach angeklickt.

Simone Sommerland tritt im September in Wolfsburg auf

Viele Medien bezeichnen Sommerland als „wohl unbekanntesten Superstar Deutschlands“. Ihre Lieder laufen eben nur selten im Radio und kaum in Klubs, dafür vor allem in Kinderzimmern. Ihrer Instagramseite folgen gerade einmal 13.000 Menschen. Einen größeren medialen Hype erlangte sie erst im vergangenen Jahr, als ihr der Chartrekord gelang. Seit 2010 singt die 47-Jährige Kinderlieder, mit großem Erfolg. Am Samstag, 14. September, kommt die Sängerin in den Congress-Park Wolfsburg. Noch gibt es Karten für das Konzert, doch die Nachfrage ist hoch. Ihre letzte Show in der Halle am 2. September 2023 war ausverkauft. In diesem Jahr fängt das Konzert um 16 Uhr an. Karten gibt es ab 18 Euro online auf der Seite theticketshop.de. Die Besucher werden ein Kinder-Mitmach-Konzert erleben mit Kita-Hits wie „Aram sam sam“, „5 kleine Fische“ und „Tschu Tschu wa“.

