Wolfsburg. Die neue Ausstellung „Erstaunliche Entwicklungen“ will die Menschheit von weitem betrachten. Was lernen wir daraus über uns?

Die Installation von Julia Oschatz vermag es, den Ausstellungsgast in eine meditative Stille zu versenken. Dabei ist sie eigentlich ziemlich laut. Aus fünf Bildschirmen lärmt und klappert es gleichzeitig. Angeordnet sind sie in einer begehbaren Architektur, die zwei Teile des Ausstellungsraums im Kunstverein in Wolfsburg miteinander verbindet.