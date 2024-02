Wolfsburg. Die Täter sind mit Bargeld aus der Wolfsburger Benzstraße entkommen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch am Mittwochmorgen.

Ein Bürogebäude in der Wolfsburger Benzstraße ist in der Nacht zu Mittwoch Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei berichtet, stahlen die Täter Bargeld. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr hatte ein Mitarbeiter der Firma den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei gerufen.

„Offensichtlich zerstörten die Täter gewaltsam eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes“, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unerkannt mit dem Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05361) 46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

red