Wolfsburg. Der in Kästorf geplante Neubau der Stadt soll nicht nur das dringend benötigte neue Feuerwehrhaus beherbergen. Das sind die Pläne.

Das neue Feuerwehrhaus in Kästorf rückt näher. Die Stadt Wolfsburg plant den entscheidenden Objektbeschluss für das Vorhaben inklusive der Räumlichkeiten für eine Bürgersprechstelle für die März-Sitzung des Rates. Das Thema wird am Mittwoch, 14. Februar, zunächst im Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr beraten.

Die Kosten für den Neubau betragen rund 6,78 Millionen Euro, informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Nach der geplanten Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Hattorf und der Übergabe an die dortige Ortsfeuerwehr in diesem Frühjahr steht damit ein weiteres wichtiges Projekt in den Startlöchern.

Neues Kästorfer Feuerwehrhaus an der Jembker Straße geplant

„Die Freiwilligen Feuerwehren leisten einen erheblichen Beitrag für die Sicherheit aller Wolfsburgerinnen und Wolfsburger. Um den Ehrenamtlichen zur Ausübung ihrer Dienste die bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen und dieses bürgerschaftliche Engagement entsprechend wertzuschätzen, ist eine moderne Infrastruktur wichtig“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann in der Mitteilung zitiert.

Der Neubau mit einer Nutzfläche von rund 620 Quadratmetern entsteht an der Jembker Straße. Das bisherige Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Kästorf erfüllt nicht mehr die Mindestanforderungen hinsichtlich der Größe der Fahrzeughalle, der Zahl der Einstellplätze, der Torabmessungen und der Lagerflächen. Die Umkleiden genügen ebenfalls nicht mehr den Anforderungen. Auch fehlen geeignete Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Stadt Wolfsburg rechnet mit Baubeginn im Frühjahr 2025

Der Neubau umfasst eine Fahrzeughalle für zwei Feuerwehrfahrzeuge und einen Reservestellplatz. Sanitäranlagen und Umkleiden werden angelagert. Ein Verwaltungsbüro, ein Werkstatt- und Lagerbereich sowie der Jugend- und Schulungsbereich ergänzen das Raumprogramm. Die Zu- und Ausfahrt der Einsatzkräfte ist so geplant, dass es keinen Kreuzungsverkehr gibt. Neben einer Übungsfläche von 250 Quadratmetern sind 22 Fahrradstellplätze und ein teilüberdachter Grillplatz vorgesehen.

Durch die Anordnung der Stellplätze nach Süden hin werde ein Teil des Birken-Zitterpappel-Bestands im Nordwesten des Baugrundstücks erhalten. Zum Natur- und Artenschutz sollen auf dem Grundstück weitere Baum- und Gehölzpflanzungen als Ausgleich erfolgen. „Auch insgesamt wurde darauf geachtet, die versiegelte Fläche zu reduzieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Einsatzbereitschaft der Kästorfer Feuerwehr bleibe während der Bauarbeiten gewährleistet, weil das alte Feuerwehrhaus bis zur Fertigstellung des Neubaus in Betrieb bleibe.

Mit dem Objektbeschluss werden die weiteren Termine konkretisiert. „Im kommenden Winter soll das Baufeld freigemacht werden. Mit dem Baubeginn wird im Frühjahr 2025 gerechnet“, kündigt die Stadt an. Die Fertigstellung des Hochbaus ist für den Sommer 2026 avisiert und die Übergabe an die Feuerwehr Ende 2026. Die erforderlichen Finanzmittel werden verteilt auf mehrere Haushaltsjahre bereitgestellt.

Gebäude soll auch Bürgersprechstelle der Stadt Wolfsburg beherbergen

„Zusätzlich ist eine Bürgersprechstelle mit Wartebereich, Büro, Abstellraum und barrierefreier Toilette vorgesehen, die unabhängig vom Feuerwehrhaus genutzt werden kann“, kündigt die Verwaltung an. Die Sprechstelle erhalte einen separaten Eingang, der eine gute Erreichbarkeit von der Jembker Straße ermögliche. Zudem ist in der Nähe des Eingangs ein barrierefreier Stellplatz für Sprechstellen-Besucher vorgesehen.

Mit der Fertigstellung des Feuerwehrhauses muss auch die Erschließung sichergestellt werden. Dazu muss die Planstraße A, derzeit nur provisorisch vorhanden, ausgebaut werden. Mit dem Straßenabschnitt sollen gleichzeitig ein Lückenschluss des Gehwegs von der Jembker Straße bis zum Verbindungsweg der städtischen Kindertagesstätte „Hinter den Gärten“ sowie die endgültige Erschließung eines weiteren Anliegers erfolgen.

Stadt Wolfsburg plant auch an Feuerwehrhäusern in Fallersleben und Vorsfelde

Parallel geplant wird laut Verwaltung aktuell auch am Feuerwehrhaus in Fallersleben. Im Dezember wurde durch den Rat die Planung für einen Erweiterungsbau und Sanierung des bestehenden Feuerwehrhauses freigegeben. Hierfür wurden 1,25 Millionen Euro für den Hochbau und 312.000 Euro für die Freiflächenplanung zur Verfügung gestellt.

Auch das Feuerwehrhaus in Vorsfelde soll optimiert werden. Dafür beabsichtigt die Stadtverwaltung ab Mitte dieses Jahres eine Machbarkeitsstudie für das vorhandene Gebäude. Durch die Studie soll überprüft werden, ob die angedachten Optimierungen auf dem Grundstück darstellbar sind.

