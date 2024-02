Wolfsburg. Zu schön war die Zeit, als Käfer und Bulli die USA eroberten. Mit einer sentimentalen Zeitreise feiert VW seine 75-jährige Präsenz.

Mehr Herz-Schmerz geht nicht. Neil Diamond singt seinen Klassiker „I am, I said“, dazu rollt zu Beginn des Werbeclips der erste VW-Käfer durch die schwarz-weißen Straßen New Yorks. Die Menschen staunen, die Menschen lachen - Wolfsburg wagt sich vor 75 Jahren in das Reich der Straßenkreuzer und auf den weltgrößten Automobilmarkt.