Wolfsburg. Zusammen mit Lea Sittler interpretiert der TV-Schauspieler Texte Erich Kästners im Scharoun-Theater Wolfsburg. Was die Gäste erwartet.

„Emil und die Detektive“, „Das doppelte Lottchen“ oder „Pünktchen und Anton“ kennt fast jeder. Dass Erich Kästner auch ein vehementer Gegner der Nationalsozialisten war und gegen deren Ideologie anschrieb, nehmen Walter und Lea Sittler mit dem Sagas Ensemble in den Fokus. Zum 125. Geburtstag eines der größten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts bringen der bekannte Fernsehschauspieler und die Musikerin dessen Texte auf die Bühne – der eine liest, die andere singt. Zu erleben sind beide mit dem Ensemble „Die Sextanten“ am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Scharoun-Theater in Wolfsburg.