Wolfsburg. Ob in Vorsfelde, Fallersleben, Heiligendorf oder Nordsteimke – überall sind Feen, Clowns oder Engel unterwegs. Hier die schönsten Bilder.

„Theo, mach mir ein Bananenbrot“ – so schallte es aus den Lautsprechern in der Aula des Vorsfelder Schulzentrums: Hier feierte der MTV Vorsfelde am Samstag seine Faschingsfeier. Etwa 300 Kinder waren mit Anhang ins Eichholz gekommen, um als Prinzessinnen, Feen, Clowns, Polizisten, Engel oder als Batman verkleidet, im Gänsemarsch über die aufgestellten Kästen zu balancieren. „Es ist so gigantisch, dass sich auch viele Eltern verkleidet haben. Die Stimmung ist bombig“, freute sich Vize-Vereinsvorsitzende Daniela Kluge.

Vier Stunden vor Veranstaltungsbeginn hatte sie zehn Helfer um sich geschart, um die Spielstände aufzubauen. Und so konnten die Kids Mandalas ausmalen, sich schminken lassen, Sandsack- und Dosen-Werfen sowie Eierlaufen. Daniela Kluge: „Das sind alles uralte Kinderspiele, aber sie werden immer noch von den Mädchen und Jungen nachgefragt und angenommen.“

Kinderfasching in Wolfsburg: Bunte Kostüme und Frohsinn

Kinderfasching des MTV Vorsfelde: Die Cheerleading-Gruppe Sonics Shade. © Wolfsburg | Michael Uhmeyer

Großen Beifall gab’s für die Auftritte der vereinseigenen Tanzgruppen – wie der Gruppe „Impressive“. Die Fünf- bis Neunjährigen sind unter der Leitung von Choreografin und Trainerin Claudia Schembre im November in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen Vize-Europameister geworden und zeigten ihr Können zu einem Mix aus Songs von Usher, Lady Gaga und den Backstreet Boys. Als einziger Junge immer mit von der Partie: Flavio Frattallone. „Ich tanze mit Herz und Seele“, sagte der Neunjährige. Auch die „Minis and Kids“ sowie die „Teens“, die von Louisa Herrmann und Laura Germer trainiert werden, erhielten für ihre Darbietungen Applaus.

Viel Applaus für die Tanzgruppen des MTV Vorsfelde

An vielen Orten in der VW-Stadt schlüpften am Wochenende Kinder und Erwachsene in bunte Kostüme und hauten kräftig auf den Putz – der Kreativität bei den Kostümen war dabei keine Grenzen gesetzt: Superman, Super Mario und Eis-Prinzessinnen tobten durch die Turnhallen, Giraffen spielten friedlich neben Löwen, Hippies und giftgrünen Hulks.

Kinderfasching des MTV Vorsfelde: Mara Milark (5) ist ganz konzentriert beim Eierlaufen. © Wolfsburg | Michael Uhmeyer

Mehr als 500 Menschen feiern Fasching beim VfB Fallersleben

So auch in der Hoffmannstadt: Hier hatte der VfB Fallersleben in die Alte Halle des Sportzentrums auf dem Windmühlenberg eingeladen. „Wir wurden förmlich überrannt. Hier waren bestimmt mehr als 500 Menschen über vier Stunden verteilt“, bilanziert Gina Ehlers, Leitung der Kindersportschule. Schon zwei Stunden zuvor hatte sie zusammen mit acht weiteren Helfern die Ringe von der Decke gelassen, den Schwebebalken – über den später Linus Berg (3) an der Hand von Papa Tobias lief –, die Kästen und Bänke aufgestellt, die Matten dazwischen positioniert, um so eine ganze Bewegungslandschaft herzustellen. Hier konnten die Minis krabbeln, hüpfen, rutschen, balancieren und klettern.

Kinderfasching des VfB Fallersleben in der Alten Halle des Sportzentrums am Windmühlenberg: Tobias Berg hilft Sohn Linus (3) beim Balancieren. © Wolfsburg | Sebastian Priebe

Aus genau diesem Grunde waren auch Mama Julia Stoßberg als Biene Maja, Ehemann Michael als Willi und Söhnchen Johann als Grashüpfer Flip verkleidet in die Halle gekommen. „Wir finden Bewegung wichtig, gerade bei dem schlechten Wetter ist Sport in der Halle eine gute Alternative“, meinten die Erwachsenen.

Kinderfasching des VfB Fallersleben in der Alten Halle des Sportzentrums am Windmühlenberg: Dustin Wirr mit Sohn Colin (1) und VfL-Maskottchen Wölfi. © Wolfsburg | Sebastian Priebe

Für Spaß und Unterhaltung sorgten zudem ein Ballonkünstler sowie eine (Glitzer-)Tattookünstlerin. Ein Renner war der Besuch des VfL-Maskottchens – mit „Wölfi“ ließ sich Dustin Wirr mit seinem eineinhalbjährigen Sohn Colin auf dem Arm ablichten. „Tolle Veranstaltung“, lobt der Detmeroder. Auch gab’s ein sehr gut gefülltes Kuchenbuffet.

Auch in Heiligendorf, Barnstorf und Nordsteimke wird Fasching gefeiert

Beim Kinderfasching des Schützenvereins in Heiligendorf gab es auch viel Spaß und gute Laune. © Wolfsburg | Michael Uhmeyer

In Heiligendorf hatte der Schützenverein am Samstag in den Lütjer Weg eingeladen, dort ging’s am Nachmittag für alle Clowns, Cowboys und Einhörner für drei Stunden in das bunte Faschingstreiben. Es fand ein Hot-Dog-Essen statt. Und auch in Barnstorf waren die Narren los. Hier sorgte DJ Ronny für Stimmung.

Am Sonntag von 14.30 bis 17.30 Uhr kommen noch die Besucher des Kinder- und Familienfaschings des SV Nordsteimke ordentlich in Bewegung. Der Nachwuchs kann sich auf Hüpfburgen austoben, außerdem veranstalteten die Übungsleiter eine Kinderdisco.

