Wolfsburg. Von zutraulich bis dreist: Eine Elster sorgt in der Stadt für Aufsehen. Diese tierischen Erlebnisse schildern Wolfsburger.

Sie wird als neugierig, gesellig und lernfähig beschrieben und als der intelligenteste Vogel. Die Elster. Sie ist ein Allesfresser. Aktuell hält dieser Rabenvogel im Bereich des Wolfsburger Allersees und auch in Vorsfelde so einige Personen und auch Gruppen in Bewegung. Egal, ob auf dem Fahrrad, beim Nordic Walking, auf dem Fußballplatz, beim Joggen oder beim Picknick – diese Elster ist in Wolfsburg bekannt wie ein bunter Hund.